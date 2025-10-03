НА ЖИВО
          ОФИЦИАЛНО: Един загинал и един в неизвестност заради бедствието по Черноморието

          Дъжд, конуси
          Дъжд, конуси
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Щабът към Министерството на вътрешните работи се събра на спешно заседание заради усложнената метеорологична обстановка в страната.

          „В три области – Бургас, Монтана и Перник – в някои общини вече има въведени бедствени положения. Още тази сутрин министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика щаба и беше задействан планът при бедствия по точка „наводнения““, съобщи зам.-министърът на МВР Тони Тодоров.

          По думите му е потвърдена информацията за един загинал човек, който се е намирал в подземно помещение на работното си място и не е бил уведомен за развиващата се опасна ситуация.

          Тодоров уточни още, че продължава издирването на един работник – багерист, в района на „Елените“, където наводнението нанесе тежки поражения.

