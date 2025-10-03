Окончателно: Администрацията на президента остава без колите на НСО

Парламентът прие окончателно администрацията на президента да не използва автомобили на Националната служба за охрана (НСО). Законопроектът, внесен от „ДПС-Ново начало“, беше одобрен днес на второ четене, след като вчера мина и през вътрешната комисия.

Мярката идва ден след като Народното събрание отне и правомощието на президента да подписва укази за назначаване на шефовете на службите.

Решението предизвика напрежение още от началото на заседанието, когато предложението беше включено като извънредна точка. Опозицията атакува управляващите заради мотивацията.

„Дали НСО ще вози президентството или не, не е от спешно значение. Прави се, за да се уязви президентът“, каза Петър Петров от „Възраждане“.

Управляващите обаче защитиха решението.

„Има целенасочена атака срещу Министерския съвет от него, месеци наред. Когато от стъклена къща хвърляш камъни, нормално е някой да счупи и твоята къща. Ако иска коли с лампи за секретарките си – да си направят обществена поръчка и да си купят“, заяви Бойко Борисов.

Според Делян Пеевски от „ДПС-Ново начало“ президентът Румен Радев се възползвал от „луксозни коли“, които не са необходими:

„Никакви коли не се отнемат от Румен, а от администрацията, която се е разпищолила с луксозни коли. Гледах го вчера как е изтерясал – жалка гледка. Натиска медиите, изтерясал е за неговите шефове на службите, които правят похлупаци върху Копринката и цялата му банда.“

От ПП-ДБ предложиха мярката да засегне и депутатите.

„Президентската администрация и всяка друга такава трябва да се придвижва пеша или както може. От днес за утре да промениш нещо е демонстрация. Но очаквам мнозинството да се замисли дали Пеевски има нужда от охрана“, коментира Божидар Божанов.

Решението влиза в сила веднага след обнародването му в „Държавен вестник“.