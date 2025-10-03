От последните минути: Две са вече жертвите на наводнението в Елените

Открито е тялото на втора жертва след опустошителното наводнение в курортен комплекс „Елените“. Това потвърдиха властите.
Рано тази сутрин бе съобщено и за първия загинал – мъж, който се е намирал на работното си място в подземие на хотел, когато приливна вълна е заляла сградата.
В момента в три области – Бургас, Монтана и Перник – в някои общини е обявено бедствено положение, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.
„От сутринта министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика Оперативния щаб и бе въведен в действие планът при бедствия по точка „Наводнения““, уточни той.
Тодоров допълни, че благодарение на системата BG-Alert мнозина са получили своевременно предупреждение и са успели да се евакуират, но при трагичните случаи информацията не е достигнала навреме.
По данни на директора на ГДНП Захари Васков, около 50 души – туристи и персонал в най-засегнатите хотели – предстои да бъдат изведени. Част от тях отказват евакуация, като са се качили на по-високи етажи.
„Продължава да вали много силно. Колегите на място преговарят с хората, за да се евакуират“, заяви Васков.
Той уточни, че освен издирвания работник багерист, няма други официално обявени за изчезнали лица, но претърсванията продължават.
Началникът на Националния оперативен център на ГДПБЗН комисар Калоян Дончев посочи, че в област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители. В Монтана и Перник основният проблем са паднали дървета и затворени пътища.
Зам.-началникът на „Пътна полиция“ комисар Мария Ботева съобщи, че са въведени временни ограничения на движението:
От 16:00 до 21:00 ч. е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“ от км 0 до км 165.
На АМ „Хемус“ – от км 0 до км 8 – движението е реорганизирано в две ленти към Варна и една към София, като при необходимост трафикът към столицата ще бъде пренасочван през Горни Богров.
Ботева призова водачите да използват алтернативни маршрути и да се съобразяват с указанията на пътната полиция.
Не съм крадец, нямам имот в Елените! Не ме интересува! Мутрите да си събират помощи…
Убити от Бойко и празчо.
Шарани..
Отнесени те с кола спасени ли са
Браво, Жоро!
В тази мафиотска територия явно има само две състояния : Умрели за вода и отнесени от вода.
Съучастниците от ,,евроком“, страдат за собствените им жертви? Що е то? Във всяко населено място, когато стане наводнение или безводие местните хора клатят глави с изумление „Ауу, такъв дъжд или безводие не бяхме виждали от години!“, но не виждат камионите с отрязаните дърва.
Българите не правим причинно-следствени връзки и после само се тюхкаме, като се обърне каруцата.
Всяко дърво е многогодишен изравнител и при дъжд поема близо 300л.вода , а при суша я отдава.
Един хектар гора поема и задържа 80 тона вода.
При поголовната сеч, която наблюдаваме, имаме или суша или наводнения според ситуацията.
Това, което се случва по моя преценка е плавна и неумолима „хаитизация“ и оварвaряване.
А сега си представете, че се самоуправлявахме през референдуми по примера на Швейцария. И на даден референдум, се подложи точка касаеща ,,вечен мораториум, забрана, относно изсичането на горите “ с ДА/НЕ. Вековни гори които изсякоха поголовно. Като унищожиха естествения хабитат на безброй видове, флора, фауна, градени със столетия. Свлачищата и наводненията са само част от последствията. Влошеното качество на водата, както и изобщо въпроса дали ще я има. Влошено качество на въздуха, през който избиват хиляди хора на година. Температурни инверсии. Дали някой освен шайките и поставените им фирми ще гласува с ,,НЕ“? Как мислите? И дали ще има умишлени пожари от дървената мафия, след като сечта е забранена? Умишлени пожари които се наказват с 1000лв глоба по фалшивите престъпни закони на същите шайки. За пример в Гърция умишления палеж на гори се наказват с глоба над 100 000 евро и 20 години затвор.
През референдумите може да внесем ИЗБОРНО най хубавото от целия свят именно тук. И тук съответно да стане най хубавото място за живеене.
Тази фалшива символична представителност е имала някакъв смисъл пред век, когато е липсвала електронна свързаност между хората-собствениците. Защо са ми днес посредници , УЖ представители, след като мога да гласувам през телефона си 200 пъти за 200 секунди време=3 минути и 20 секунди. Мога да платя през телефона си данъците ми, мога да си купя престъпна винетка през него, мога дори да банкирам, но забележете не мога през същия този телефон да решавам за какво да се изразходват данъците ми- парите ми?!
Демокрация с вождове няма – не съществува такава! Никъде в превода на думата ,, демокрация “ няма и намек за вождове, управници, господари, партии, масови убийци, деребеи и сатрапи. Няма! Ама видите ли трябвало да има правителство? Защо? На кой е нужно? Някой сеща ли се за един закон в полза на хората за 35 години? Нещо повече, всички закони са срещу хората и в една единствена полза – на личните им офшорни сметки!
РЕШЕНИЕТО: Нова истинска Конституция приета на референдум /единствения легитимен вариант/, а защо не копи пейст на Швейцарската – референдуми!
Електронни референдуми + Изпълнителна агенция, която да превежда в сила волята и желанията на собствениците – хората! Всичко извън това няма общо с Държава, демокрация, общество. Които бъркате с @фрик@нско племе с вождове. Държавен служител “ произлиза от ,,служба“ ,,служа“ ,,слуга“ – в самата дума е заложено, а не от ,,Господар “ ,,вожд“ ,,управник“ който решава еднолично как да живеят всички останали. Общество“ произлиза от ,,общо“ – в самата дума е заложено. Тоест, едноличните решения на някой си вожд, освен недопустими са и престъпни такива в своя генезис. Единствената ни позната форма за общи решения са референдумите. Друга не съществува!
Възможно ли е изобщо да има ,,общество “ след като някой си вожд еднолично се разпорежда с ,,общото“?
Когато видите, депутати, президенти, министри, кмЯтове, и всякаква подобна престъпна п@пл@ч – да протестират на площада, поради това, че собствениците – хората, са отхвърлили предния им престъпен закон на електронен референдум, само и единствено тогава ще преживеете усещането за общество, държава, демокрация. Избора на вождове, господари, деребеи и сатрапи, които да решават еднолично как да живеят всички останали не е ,,избор“, а още по малко може да се счита за ,,право“ -р0бство е! Р0бство на офшорните им лични сметки!
Конституцията която е в момента е нелитимна тъй като не е гласувана от народа. Аз не разбирам от правни въпроси но може да се окаже че е валидна този от 1971г която е гласувана от народа
Където е секло, пак ще тече ☦️
Безхаберието на един народ води до неговото унищожение. Искахме вода,природата ни я даде в огромно количества.Проблемите ни от бедствията,не са за политиците а на хората! И ВСЕ ПАК ВИНОВНИ НЯМА.