От последните минути: Две са вече жертвите на наводнението в Елените

Открито е тялото на втора жертва след опустошителното наводнение в курортен комплекс „Елените“. Това потвърдиха властите.

Рано тази сутрин бе съобщено и за първия загинал – мъж, който се е намирал на работното си място в подземие на хотел, когато приливна вълна е заляла сградата.

В момента в три области – Бургас, Монтана и Перник – в някои общини е обявено бедствено положение, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров.

„От сутринта министърът на вътрешните работи Даниел Митов свика Оперативния щаб и бе въведен в действие планът при бедствия по точка „Наводнения““, уточни той.

Тодоров допълни, че благодарение на системата BG-Alert мнозина са получили своевременно предупреждение и са успели да се евакуират, но при трагичните случаи информацията не е достигнала навреме.

По данни на директора на ГДНП Захари Васков, около 50 души – туристи и персонал в най-засегнатите хотели – предстои да бъдат изведени. Част от тях отказват евакуация, като са се качили на по-високи етажи.

„Продължава да вали много силно. Колегите на място преговарят с хората, за да се евакуират“, заяви Васков.

Той уточни, че освен издирвания работник багерист, няма други официално обявени за изчезнали лица, но претърсванията продължават.

Началникът на Националния оперативен център на ГДПБЗН комисар Калоян Дончев посочи, че в област Бургас работят 18 екипа с над 50 служители. В Монтана и Перник основният проблем са паднали дървета и затворени пътища.

Зам.-началникът на „Пътна полиция“ комисар Мария Ботева съобщи, че са въведени временни ограничения на движението:

От 16:00 до 21:00 ч. е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“ от км 0 до км 165.

На АМ „Хемус“ – от км 0 до км 8 – движението е реорганизирано в две ленти към Варна и една към София, като при необходимост трафикът към столицата ще бъде пренасочван през Горни Богров.

Ботева призова водачите да използват алтернативни маршрути и да се съобразяват с указанията на пътната полиция.