НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Отмениха учебните занятия в три общини заради опасното време

          0
          61
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Заради влошената метеорологична обстановка и за да се сведе до минимум рискът при пътуване на учениците, днес няма да има учебни занятия в общините Царево, Приморско и Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас след заседание на Областния щаб за бедствия и аварии, свикано от областния управител Владимир Крумов, предаде БТА.

          - Реклама -

          Най-тежка остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. По данни към 4:00 ч. тази сутрин измереното количество валеж е достигнало 220 литра на квадратен метър. Спешният медицински център в града е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.

          Областният управител е активирал системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на областта заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да избягват пътувания, докато обстановката не се нормализира.

          В следствие на бурята има повреди по електропреносната мрежа, като по всички засегнати съоръжения се работи. Електроподаването в Созопол вече е възстановено.

          От Областната управа уточняват, че няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа. Работата на щаба и екипите на терен продължава.

          Заради влошената метеорологична обстановка и за да се сведе до минимум рискът при пътуване на учениците, днес няма да има учебни занятия в общините Царево, Приморско и Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас след заседание на Областния щаб за бедствия и аварии, свикано от областния управител Владимир Крумов, предаде БТА.

          - Реклама -

          Най-тежка остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. По данни към 4:00 ч. тази сутрин измереното количество валеж е достигнало 220 литра на квадратен метър. Спешният медицински център в града е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.

          Областният управител е активирал системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на областта заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да избягват пътувания, докато обстановката не се нормализира.

          В следствие на бурята има повреди по електропреносната мрежа, като по всички засегнати съоръжения се работи. Електроподаването в Созопол вече е възстановено.

          От Областната управа уточняват, че няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа. Работата на щаба и екипите на терен продължава.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Окончателно: Администрацията на президента остава без колите на НСО

          Никола Павлов -
          Парламентът прие окончателно администрацията на президента да не използва автомобили на Националната служба за охрана (НСО). Законопроектът, внесен от „ДПС-Ново начало“, беше одобрен днес...
          Общество

          ИЗВЪНРЕДНО: Има жертва на наводнението в Елените, може да са и повече (ОБНОВЕНО)

          Никола Павлов -
          Наводнението във ваканционно селище Елените доведе до трагичен инцидент с една жертва и наложи спешна евакуация на хора. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи...
          Политика

          Костадинов: Парламентът стана играчка в ръцете на двама души

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви в кулоарите на парламента, че партията ще внесе три конституционни искания, които ще бъдат подготвени през следващата седмица. „Здравият...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions