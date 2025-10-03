Отмениха учебните занятия в три общини заради опасното време

Заради влошената метеорологична обстановка и за да се сведе до минимум рискът при пътуване на учениците, днес няма да има учебни занятия в общините Царево, Приморско и Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас след заседание на Областния щаб за бедствия и аварии, свикано от областния управител Владимир Крумов, предаде БТА.

- Реклама -

Най-тежка остава ситуацията в община Царево, където е обявено бедствено положение. По данни към 4:00 ч. тази сутрин измереното количество валеж е достигнало 220 литра на квадратен метър. Спешният медицински център в града е преместен в сградата на Службата по пожарна безопасност, където са разположени екипите и линейките.

Областният управител е активирал системата за ранно предупреждение BG Alert за южните общини на областта заради наводнени пътища, силен вятър и обилен дъжд. Призивът към гражданите е да избягват пътувания, докато обстановката не се нормализира.

В следствие на бурята има повреди по електропреносната мрежа, като по всички засегнати съоръжения се работи. Електроподаването в Созопол вече е възстановено.

От Областната управа уточняват, че няма затворени пътища от републиканската пътна мрежа. Работата на щаба и екипите на терен продължава.