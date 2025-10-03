Пъф Диди моли за милост: Изправен пред 20 години затвор за проституция

Музикалният продуцент и предприемач Шон „Диди“ Комбс може да получи над 20 години затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция. Макар да избегна доживотна присъда, след като беше оправдан по по-сериозните обвинения в трафик на хора и рекет, Комбс се изправя пред сериозни последици след продължителен съдебен процес в Ню Йорк.

В писмо, изпратено до съдия Арун Субраманиан, 55-годишният Комбс признава вината си и отправя молба за снизхождение. „Това бяха най-тежките две години от живота ми и вината е изцяло моя“, пише той. „Уплашен съм до смърт от мисълта, че ще бъда далеч от семейството си. Моля за втори шанс“.

Комбс поднася извинения на бившата си партньорка Касандра Вентура, която в показанията си описа години на насилие – физическо, сексуално и емоционално. „Сгреших много, че вдигнах ръка срещу жената, която обичах“, заявява той. В писмото си се обръща и към друга свидетелка, дала показания под псевдонима „Джейн“, също част от обвиненията.

По време на делото двете жени разказаха за т.нар. „freak-offs“ – събития, в които са били принуждавани да участват в сексуални актове с множество мъже. Комбс не се спира върху тези епизоди, но подчертава, че действията му са били резултат от злоупотреба с наркотици и „краен егоизъм“.

Той описва престоя си в затвора в Бруклин като повратен момент: „Затворът ще те промени или ще те убие – аз избирам да живея. Това за мен беше духовно прераждане“.

Докато защитата настоява Комбс да бъде освободен предсрочно – още преди края на 2025 г., прокуратурата поддържа тезата, че той не е показал истинско разкаяние и все още е обществено опасен. Затова обвинението настоява за поне още десет години лишаване от свобода.

Очаква се по време на днешното заседание в съда Комбс да се изправи лично пред съдията и да направи изявление.