НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          Пъф Диди моли за милост: Изправен пред 20 години затвор за проституция

          0
          70
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Музикалният продуцент и предприемач Шон „Диди“ Комбс може да получи над 20 години затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция. Макар да избегна доживотна присъда, след като беше оправдан по по-сериозните обвинения в трафик на хора и рекет, Комбс се изправя пред сериозни последици след продължителен съдебен процес в Ню Йорк.

          - Реклама -

          В писмо, изпратено до съдия Арун Субраманиан, 55-годишният Комбс признава вината си и отправя молба за снизхождение. „Това бяха най-тежките две години от живота ми и вината е изцяло моя“, пише той. „Уплашен съм до смърт от мисълта, че ще бъда далеч от семейството си. Моля за втори шанс“.

          Комбс поднася извинения на бившата си партньорка Касандра Вентура, която в показанията си описа години на насилие – физическо, сексуално и емоционално. „Сгреших много, че вдигнах ръка срещу жената, която обичах“, заявява той. В писмото си се обръща и към друга свидетелка, дала показания под псевдонима „Джейн“, също част от обвиненията.

          По време на делото двете жени разказаха за т.нар. „freak-offs“ – събития, в които са били принуждавани да участват в сексуални актове с множество мъже. Комбс не се спира върху тези епизоди, но подчертава, че действията му са били резултат от злоупотреба с наркотици и „краен егоизъм“.

          Той описва престоя си в затвора в Бруклин като повратен момент: „Затворът ще те промени или ще те убие – аз избирам да живея. Това за мен беше духовно прераждане“.

          Докато защитата настоява Комбс да бъде освободен предсрочно – още преди края на 2025 г., прокуратурата поддържа тезата, че той не е показал истинско разкаяние и все още е обществено опасен. Затова обвинението настоява за поне още десет години лишаване от свобода.

          Очаква се по време на днешното заседание в съда Комбс да се изправи лично пред съдията и да направи изявление.

          Музикалният продуцент и предприемач Шон „Диди“ Комбс може да получи над 20 години затвор, след като беше признат за виновен по две обвинения, свързани с проституция. Макар да избегна доживотна присъда, след като беше оправдан по по-сериозните обвинения в трафик на хора и рекет, Комбс се изправя пред сериозни последици след продължителен съдебен процес в Ню Йорк.

          - Реклама -

          В писмо, изпратено до съдия Арун Субраманиан, 55-годишният Комбс признава вината си и отправя молба за снизхождение. „Това бяха най-тежките две години от живота ми и вината е изцяло моя“, пише той. „Уплашен съм до смърт от мисълта, че ще бъда далеч от семейството си. Моля за втори шанс“.

          Комбс поднася извинения на бившата си партньорка Касандра Вентура, която в показанията си описа години на насилие – физическо, сексуално и емоционално. „Сгреших много, че вдигнах ръка срещу жената, която обичах“, заявява той. В писмото си се обръща и към друга свидетелка, дала показания под псевдонима „Джейн“, също част от обвиненията.

          По време на делото двете жени разказаха за т.нар. „freak-offs“ – събития, в които са били принуждавани да участват в сексуални актове с множество мъже. Комбс не се спира върху тези епизоди, но подчертава, че действията му са били резултат от злоупотреба с наркотици и „краен егоизъм“.

          Той описва престоя си в затвора в Бруклин като повратен момент: „Затворът ще те промени или ще те убие – аз избирам да живея. Това за мен беше духовно прераждане“.

          Докато защитата настоява Комбс да бъде освободен предсрочно – още преди края на 2025 г., прокуратурата поддържа тезата, че той не е показал истинско разкаяние и все още е обществено опасен. Затова обвинението настоява за поне още десет години лишаване от свобода.

          Очаква се по време на днешното заседание в съда Комбс да се изправи лично пред съдията и да направи изявление.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Масово натравяне с метанол в Русия, 41 души загинаха в Ленинградска област

          Иван Христов -
          Масово натравяне с метанол в Русия. Броят на фаталните отравяния от заместители на метилов алкохол в Ленинградска област се е увеличил до 41 души,...
          Политика

          Люксембург под светлините на прожекторите: Великият херцог Анри абдикира (ВИДЕО)

          Новинарски Екип -
          Исторически ден за Люксембург: днес Великият херцог Анри официално ще се оттегли от престола, слагайки край на близо четвърт век начело на монархията.
          Общество

          Земетресение на 10 км дълбочина стряска Индонезия

          Новинарски Екип -
          Тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия беше разтърсена от земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions