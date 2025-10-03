Пеевски срещу Радев: Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отправи остри критики към президента Румен Радев в кулоарите на парламента.

„Никакви коли на президента Румен не се отнемат, а на администрацията, която купува суперлуксозни коли. Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка. Не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ“, заяви Пеевски.

Той директно обвини държавния глава в натиск върху националната телевизия: „Има ли натиск от президента Румен върху БНТ – има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите – неговите шефове, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“.

С думите „Румене, излез! Стига! Прекали!“ Пеевски призова Радев да спре да използва институцията в личен и политически интерес.