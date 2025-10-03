Пеевски срещу Радев: Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка

Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски отправи остри критики към президента Румен Радев в кулоарите на парламента.
„Никакви коли на президента Румен не се отнемат, а на администрацията, която купува суперлуксозни коли. Гледам го как е истерясал вчера, жалка гледка. Не знам защо не повдигате темата как е натискал БНТ“, заяви Пеевски.
Той директно обвини държавния глава в натиск върху националната телевизия: „Има ли натиск от президента Румен върху БНТ – има натиск. Ядосал се е защо се сменят шефовете на службите – неговите шефове, които са правили похлупаци върху Копринка и цялата му банда“.
С думите „Румене, излез! Стига! Прекали!“ Пеевски призова Радев да спре да използва институцията в личен и политически интерес.
Жалката гледка е жалкия ти вид,душа,сърце.Жалък си от горе до долу!!! Един такъв каквито винаги ги е имало в България.Едни се гърчеели,други се превръщали в кириак стефчовци…Ти си един от тях.
🤮🤮🤮 злобата и завистта,мира ти не дават, затова превърна се в свиня!
Той е много тъп сигурно има начално образование