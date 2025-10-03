НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Пловдив под вода – наводнения, паднали дървета и отцепени улици (ВИДЕО)

          6
          209
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Наводнени улици, подлези и подземни гаражи предизвикаха хаос в Пловдив. Десетки дървета са съборени, има и смачкани автомобили.

          - Реклама -

          Полицията е отцепила част от южната индустриална зона на града. Затворен е участъкът от кръстовището на „Кукленско шосе“ и бул. „Александър Стамболийски“, където има закъсали автомобили. Достъпът до близките търговски обекти е невъзможен. Причината е преливането на пълна с вода тръба от Южния обходен колектор.

          През нощта екипи на пожарната и доброволци са работили по отводняването. Повече от 20 сигнала са подадени за наводнени мазета, гаражи и подземни паркинги. Има и наводнени подлези. Получени са 10 сигнала за паднали дървета, част от които върху автомобили.

          Проблеми създават и свлечени камъни по главния път Асеновград – Смолян.

          Наводнени улици, подлези и подземни гаражи предизвикаха хаос в Пловдив. Десетки дървета са съборени, има и смачкани автомобили.

          - Реклама -

          Полицията е отцепила част от южната индустриална зона на града. Затворен е участъкът от кръстовището на „Кукленско шосе“ и бул. „Александър Стамболийски“, където има закъсали автомобили. Достъпът до близките търговски обекти е невъзможен. Причината е преливането на пълна с вода тръба от Южния обходен колектор.

          През нощта екипи на пожарната и доброволци са работили по отводняването. Повече от 20 сигнала са подадени за наводнени мазета, гаражи и подземни паркинги. Има и наводнени подлези. Получени са 10 сигнала за паднали дървета, част от които върху автомобили.

          Проблеми създават и свлечени камъни по главния път Асеновград – Смолян.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Критична ситуация: Нов циклон удря Несебър и Свети Влас, издирват хората с лодки

          Никола Павлов -
          Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са...
          Инциденти

          Опасно време: Планинари съветват да не се ходи в планините

          Новинарски Екип -
          Планинари предупреждават за силен горолом на Витоша. Снегът и бурният вятър могат да съборят дървета и да направят рискови туристическите маршрути.
          Общество

          Млади лекари отново излизат на протест

          Новинарски Екип -
          Млади лекари ще излязат на нов протест пред Министерството на здравеопазването в началото на следващата седмица.

          6 КОМЕНТАРА

          2. След като не се почистват шахтите превантивно, такъв ще е резултата! Тотална липса на контрол, кой и как си е свършил работата, за която получава заплата!

          4. Управлението на ГЕРБ съсипват града ни.
            Пренаселват го,задръстени миризливи и мръсни улици.Съсипват града ни.
            От няколко дни миришат на канал и фекалии.
            Шахтите не се чистят ,а има отдел за това и получават заплати .
            Но явно са герберски гласоподаватели и не ги закачат.

            • Kiril Angelov В Карлово със СДСарският кмет не е по добре.Вече само им лайн ще се подават въпроси и неудобните ще ги чистят.Шоу след шоу ,ами най бързо се отмъкват пари.

          5. Има и по-наводнени улици.
            От няколко дни даже миришат на канал и фекалии,а от вчера и наводнени.
            Управлението на ГЕРБ планово съсипва градът ни.А може би вече на ДПС-НН.
            Вървят някои слухове.
            Презастроява се,пренаселват го и с мигранти включително, задръстени улици,воден стрес, сега и наводнени улици.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions