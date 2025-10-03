Пловдив под вода – наводнения, паднали дървета и отцепени улици (ВИДЕО)

Наводнени улици, подлези и подземни гаражи предизвикаха хаос в Пловдив. Десетки дървета са съборени, има и смачкани автомобили.

Полицията е отцепила част от южната индустриална зона на града. Затворен е участъкът от кръстовището на „Кукленско шосе“ и бул. „Александър Стамболийски“, където има закъсали автомобили. Достъпът до близките търговски обекти е невъзможен. Причината е преливането на пълна с вода тръба от Южния обходен колектор.

През нощта екипи на пожарната и доброволци са работили по отводняването. Повече от 20 сигнала са подадени за наводнени мазета, гаражи и подземни паркинги. Има и наводнени подлези. Получени са 10 сигнала за паднали дървета, част от които върху автомобили.

Проблеми създават и свлечени камъни по главния път Асеновград – Смолян.