Пловдив под вода – наводнения, паднали дървета и отцепени улици (ВИДЕО)

Наводнени улици, подлези и подземни гаражи предизвикаха хаос в Пловдив. Десетки дървета са съборени, има и смачкани автомобили.
Полицията е отцепила част от южната индустриална зона на града. Затворен е участъкът от кръстовището на „Кукленско шосе“ и бул. „Александър Стамболийски“, където има закъсали автомобили. Достъпът до близките търговски обекти е невъзможен. Причината е преливането на пълна с вода тръба от Южния обходен колектор.
През нощта екипи на пожарната и доброволци са работили по отводняването. Повече от 20 сигнала са подадени за наводнени мазета, гаражи и подземни паркинги. Има и наводнени подлези. Получени са 10 сигнала за паднали дървета, част от които върху автомобили.
Проблеми създават и свлечени камъни по главния път Асеновград – Смолян.
Абе важното е че ще строим завод за барут и стена против дрони другото е без значение
След като не се почистват шахтите превантивно, такъв ще е резултата! Тотална липса на контрол, кой и как си е свършил работата, за която получава заплата!
ГЕРБ и за дъжда са виновни.
Управлението на ГЕРБ съсипват града ни.
Пренаселват го,задръстени миризливи и мръсни улици.Съсипват града ни.
От няколко дни миришат на канал и фекалии.
Шахтите не се чистят ,а има отдел за това и получават заплати .
Но явно са герберски гласоподаватели и не ги закачат.
Kiril Angelov В Карлово със СДСарският кмет не е по добре.Вече само им лайн ще се подават въпроси и неудобните ще ги чистят.Шоу след шоу ,ами най бързо се отмъкват пари.
Има и по-наводнени улици.
От няколко дни даже миришат на канал и фекалии,а от вчера и наводнени.
Управлението на ГЕРБ планово съсипва градът ни.А може би вече на ДПС-НН.
Вървят някои слухове.
Презастроява се,пренаселват го и с мигранти включително, задръстени улици,воден стрес, сега и наводнени улици.