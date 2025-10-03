Показаха топката за Мондиал 2026, казва се…

ФИФА представи официалната топка за Световното първенство през 2026 г. Турнирът за първи път ще се проведе в три държави: САЩ, Канада и Мексико. Откриването е на 11 юни, а финалът на 19 юли.

Дизайнът на топката включва три цвята – червен, син и зелен – символизиращи страните домакини. Топката носи името TRIONDA.

48 национални отбора ще участват в Световното първенство през 2026 г., разделени в 12 групи от по четири тима. Първите два, заедно с осемте най-добри, завършили на трето място, ще се класират за елиминационната фаза. Тя този път ще стартира с 1/32 финали заради по-големия брой участници.