      събота, 04.10.25
          Показаха топката за Мондиал 2026, казва се…

          Дизайнът включва три цвята - червен, син и зелен

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          ФИФА представи официалната топка за Световното първенство през 2026 г. Турнирът за първи път ще се проведе в три държави: САЩ, Канада и Мексико.  Откриването е на 11 юни, а финалът на 19 юли.

          Дизайнът на топката включва три цвята – червен, син и зелен – символизиращи страните домакини. Топката носи името TRIONDA.

          48 национални отбора ще участват в Световното първенство през 2026 г., разделени в 12 групи от по четири тима. Първите два, заедно с осемте най-добри, завършили на трето място, ще се класират за елиминационната фаза. Тя този път ще стартира с 1/32 финали заради по-големия брой участници. 

