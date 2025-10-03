НА ЖИВО
          ПП-ДБ: Русия ще хвърли всичко в България за президентските избори

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България е сред главните цели на руските специални служби заради предстоящото ѝ влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г. и изборите за президент. Това заяви от парламентарната трибуна ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

          Според него Москва цели:

          • засилване на антиевропейските настроения,
          • подкопаване на подкрепата за Украйна,
          • намеса в политическия процес,
          • дискредитиране на демократичните институции,
          • разделение в обществото чрез пропаганда, психологически операции и дезинформация.

          „Крайната задача е инсталиране на марионетно правителство и проруски президент“, подчерта Атанасов.

          Той посочи, че финансирани и активирани у нас вече са проруски политически проекти, медии, НПО-та, паравоенни формирования, футболни хулигани и групи от „сърдити млади хора“, включително лица, вербувани през тъмната мрежа.

          Атанасов припомни и международни примери за руска намеса:

          • опита за преврат в Черна гора (2016),
          • намесата в изборите в Словакия (2023),
          • кибератаки и дезинформация в Румъния (2024),
          • влиянието върху изборите в Молдова,
          • атаките срещу Европейския парламент и опита за покушение срещу шефа на Rheinmetall – концерн, който строи заводи за барут и снаряди в България.

          „Следващите редовни избори в България са президентските и Русия ще хвърли целия си хибриден арсенал срещу нас. Големият въпрос е дали имаме институционален капацитет да противодействаме. Моят отговор е – не“, предупреди той.

          Атанасов призова правителството да действа решително срещу враждебните опити за дестабилизация и да предложи професионални и независими ръководители на специалните служби.

