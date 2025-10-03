ПП-ДБ: Русия ще хвърли всичко в България за президентските избори

България е сред главните цели на руските специални служби заради предстоящото ѝ влизане в еврозоната от 1 януари 2026 г. и изборите за президент. Това заяви от парламентарната трибуна ген. Атанас Атанасов от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Според него Москва цели:

засилване на антиевропейските настроения,

подкопаване на подкрепата за Украйна,

намеса в политическия процес,

дискредитиране на демократичните институции,

разделение в обществото чрез пропаганда, психологически операции и дезинформация.

„Крайната задача е инсталиране на марионетно правителство и проруски президент“, подчерта Атанасов.

Той посочи, че финансирани и активирани у нас вече са проруски политически проекти, медии, НПО-та, паравоенни формирования, футболни хулигани и групи от „сърдити млади хора“, включително лица, вербувани през тъмната мрежа.

Атанасов припомни и международни примери за руска намеса:

опита за преврат в Черна гора (2016),

намесата в изборите в Словакия (2023),

кибератаки и дезинформация в Румъния (2024),

влиянието върху изборите в Молдова,

атаките срещу Европейския парламент и опита за покушение срещу шефа на Rheinmetall – концерн, който строи заводи за барут и снаряди в България.

„Следващите редовни избори в България са президентските и Русия ще хвърли целия си хибриден арсенал срещу нас. Големият въпрос е дали имаме институционален капацитет да противодействаме. Моят отговор е – не“, предупреди той.

Атанасов призова правителството да действа решително срещу враждебните опити за дестабилизация и да предложи професионални и независими ръководители на специалните служби.