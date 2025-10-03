НА ЖИВО
      петък, 03.10.25
          Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов

          Снимка: offnews.bg
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата. Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение на общинските съветници общинските съветници от ПП-ДБ Йордан Кателиев и Николай Стефанов, предаде Нова тв. 

          От два месеца Иванов твърди, че е бил заплашван от антикорупционната комисия и е свидетелствал под натиск. Мнението на прокуратурата досега беше, че върху Иванов може да е оказан натиск от обвиняемите, щом се отказва от първоначалните си показания.

