НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Промени в разписанието на БДЖ в цялата страна

          1
          75
          vlak
          vlak
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Заради повреди в контактната мрежа, причинени от паднали дървета, настъпиха промени в разписанието на някои влакове, съобщават от Българските държавни железници (БДЖ) на своя уебсайт.

          - Реклама -

          Между гарите Разград и Самуил паднали дървета са нанесли щети по контактната мрежа. Актуализация в движението на влаковете има и в участъка между гарите Димово и Орешец. Бързият влак №7621 по маршрута Видин – София Север е напуснал гара Димово със закъснение от 205 минути поради провиснали и паднали клони върху железния път.

          БДЖ предоставят намаления за ученици и студенти при пътуване с влак БДЖ предоставят намаления за ученици и студенти при пътуване с влак

          Пътническият влак №90191, пътуващ по направлението Просторно – Каспичан, е задържан в гара Разград заради същите причини – паднали дървета. Влак №91102 по маршрута Самуил – Силистра е потеглил от гара Исперих със закъснение от 60 минути, отново заради клони, които са попаднали върху линията. Пътническият влак №20133 по линията Враца – Плевен престоява в гара Кунино заради повреда на локомотива.

          Два крайградски пътнически влака – с номера 70221 и 70220, обслужващи маршрутите Враца – Мездра и Мездра – Враца, са отменени поради липса на подвижен състав. Пътниците ще бъдат пренасочени към следващите влакове в същото направление.

          Заради повреди в контактната мрежа, причинени от паднали дървета, настъпиха промени в разписанието на някои влакове, съобщават от Българските държавни железници (БДЖ) на своя уебсайт.

          - Реклама -

          Между гарите Разград и Самуил паднали дървета са нанесли щети по контактната мрежа. Актуализация в движението на влаковете има и в участъка между гарите Димово и Орешец. Бързият влак №7621 по маршрута Видин – София Север е напуснал гара Димово със закъснение от 205 минути поради провиснали и паднали клони върху железния път.

          БДЖ предоставят намаления за ученици и студенти при пътуване с влак БДЖ предоставят намаления за ученици и студенти при пътуване с влак

          Пътническият влак №90191, пътуващ по направлението Просторно – Каспичан, е задържан в гара Разград заради същите причини – паднали дървета. Влак №91102 по маршрута Самуил – Силистра е потеглил от гара Исперих със закъснение от 60 минути, отново заради клони, които са попаднали върху линията. Пътническият влак №20133 по линията Враца – Плевен престоява в гара Кунино заради повреда на локомотива.

          Два крайградски пътнически влака – с номера 70221 и 70220, обслужващи маршрутите Враца – Мездра и Мездра – Враца, са отменени поради липса на подвижен състав. Пътниците ще бъдат пренасочени към следващите влакове в същото направление.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Критична ситуация: Нов циклон удря Несебър и Свети Влас, издирват хората с лодки

          Никола Павлов -
          Улици в Несебър, Слънчев бряг, Свети Влас и Елените са превърнати в кални реки, пътната инфраструктура е силно пострадала, а около 30 автомобила са...
          Инциденти

          Опасно време: Планинари съветват да не се ходи в планините

          Новинарски Екип -
          Планинари предупреждават за силен горолом на Витоша. Снегът и бурният вятър могат да съборят дървета и да направят рискови туристическите маршрути.
          Общество

          Млади лекари отново излизат на протест

          Новинарски Екип -
          Млади лекари ще излязат на нов протест пред Министерството на здравеопазването в началото на следващата седмица.

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions