Промени в разписанието на БДЖ в цялата страна

Заради повреди в контактната мрежа, причинени от паднали дървета, настъпиха промени в разписанието на някои влакове, съобщават от Българските държавни железници (БДЖ) на своя уебсайт.

- Реклама -

Между гарите Разград и Самуил паднали дървета са нанесли щети по контактната мрежа. Актуализация в движението на влаковете има и в участъка между гарите Димово и Орешец. Бързият влак №7621 по маршрута Видин – София Север е напуснал гара Димово със закъснение от 205 минути поради провиснали и паднали клони върху железния път.

Пътническият влак №90191, пътуващ по направлението Просторно – Каспичан, е задържан в гара Разград заради същите причини – паднали дървета. Влак №91102 по маршрута Самуил – Силистра е потеглил от гара Исперих със закъснение от 60 минути, отново заради клони, които са попаднали върху линията. Пътническият влак №20133 по линията Враца – Плевен престоява в гара Кунино заради повреда на локомотива.

Два крайградски пътнически влака – с номера 70221 и 70220, обслужващи маршрутите Враца – Мездра и Мездра – Враца, са отменени поради липса на подвижен състав. Пътниците ще бъдат пренасочени към следващите влакове в същото направление.