      петък, 03.10.25
          Путин нарече „пиратство" задържането на танкера Boracay от Франция

          Снимка: HAVARIEKOMMANDO / БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Руският президент Владимир Путин определи като „пиратство“ задържането на свързания с Русия петролен танкер Boracay от страна на Франция.

          „Това е пиратство. Запознат съм със случая – танкерът беше задържан в неутрални води без никакво основание“, заяви Путин. Той твърди, че на борда не е имало военен товар.

          БГНЕС припомня, че Франция задържа двама членове на екипажа на танкера. Според наличната информация корабът е бил край датския бряг миналия месец по време на мистериозните полети на дронове.

          1 коментар

          1. ДОБРЕ Е , ЧЕ БЪЛГАРИЯ ВСЕ ОЩЕ НЕ ПРОИЗВЕЖДА ДРОНОВЕ..КАТО НИЩО И НИЕ ЩЯХМЕ ДА СМЕ В КЮПА…МИЗЕРНИЦИ УМНИ..

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

