Путин нарече „пиратство“ задържането на танкера Boracay от Франция

Руският президент Владимир Путин определи като „пиратство“ задържането на свързания с Русия петролен танкер Boracay от страна на Франция.
„Това е пиратство. Запознат съм със случая – танкерът беше задържан в неутрални води без никакво основание“, заяви Путин. Той твърди, че на борда не е имало военен товар.
БГНЕС припомня, че Франция задържа двама членове на екипажа на танкера. Според наличната информация корабът е бил край датския бряг миналия месец по време на мистериозните полети на дронове.
