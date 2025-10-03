НА ЖИВО
          Путин: Русия може да удари украински АЕЦ

          Руският президент Владимир Путин обвини Украйна в удари около окупираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и предупреди, че Москва може да отговори реципрочно.

          „Те все още имат действащи атомни електроцентрали на своя територия. Какво ни пречи да отговорим по същия начин? Нека помислят върху това", каза той в отговор на въпрос за ядреното съоръжение, което е изключено от  електропреносната мрежа вече повече от седмица след поредица от удари, за които Москва и Киев си разменят обвинения. 

          Руският президент Владимир Путин обвини Украйна в удари около окупираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и предупреди, че Москва може да отговори реципрочно.

          „Те все още имат действащи атомни електроцентрали на своя територия. Какво ни пречи да отговорим по същия начин? Нека помислят върху това“, каза той в отговор на въпрос за ядреното съоръжение, което е изключено от  електропреносната мрежа вече повече от седмица след поредица от удари, за които Москва и Киев си разменят обвинения. 

