Путин: Русия може да удари украински АЕЦ

Руският президент Владимир Путин обвини Украйна в удари около окупираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и предупреди, че Москва може да отговори реципрочно.

„Те все още имат действащи атомни електроцентрали на своя територия. Какво ни пречи да отговорим по същия начин? Нека помислят върху това“, каза той в отговор на въпрос за ядреното съоръжение, което е изключено от електропреносната мрежа вече повече от седмица след поредица от удари, за които Москва и Киев си разменят обвинения.