НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Путин: Съгласен съм с Вучич, европейски центрове организират „цветна революция“ в Сърбия

          0
          25
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Руският президент Владимир Путин заяви днес в Сочи, че е съгласен с оценката на президента на Сърбия Александър Вучич и на руските разузнавателни служби, че „определени европейски центрове на влияние се опитват да организират „цветна революция“ в Сърбия“.

          - Реклама -

          „В тези процеси най-често се използват хора, особено млади, които нямат достатъчно знания за актуалните въпроси, нито разбират историческите последици от подобни събития. А знаем до какво доведе цветната революция в Украйна – до противоконституционно и нелегитимно завземане на властта, което, да бъда честен, никога не е донесло нищо добро“, заяви Путин, цитиран от сръбския официоз „Политика“.

          „Много по-сигурно и правилно е да се придържаме към закона и конституцията. Най-лесно се влияе върху младите, затова говорих за нашите момичета и момчета, които използват руските символи като основа на идентичността си и защита от външен натиск. Младите в Сърбия, включително и тези, които напускат страната, все още носят в себе си патриотизъм и връзка със своя народ. Ето защо е важно да се поддържа диалог с тях“, добави той.

          „Сръбският народ е преминал през огромни страдания – преди Първата световна война, по време на двете световни войни и след тях. Тези, които днес тласкат младежта към улиците, искат това страдание да продължи, също както искат да страда и руският народ. Честно казано, може би в Сърбия това не се изрича директно, но посланието е ясно. Обещават, че „всичко ще бъде наред“, но никога не уточняват – какво значи „наред“? И на каква цена? Това се премълчава, а резултатът почти винаги е противоположен на онова, което народът очаква“, каза още руският президент.

          Руският президент Владимир Путин заяви днес в Сочи, че е съгласен с оценката на президента на Сърбия Александър Вучич и на руските разузнавателни служби, че „определени европейски центрове на влияние се опитват да организират „цветна революция“ в Сърбия“.

          - Реклама -

          „В тези процеси най-често се използват хора, особено млади, които нямат достатъчно знания за актуалните въпроси, нито разбират историческите последици от подобни събития. А знаем до какво доведе цветната революция в Украйна – до противоконституционно и нелегитимно завземане на властта, което, да бъда честен, никога не е донесло нищо добро“, заяви Путин, цитиран от сръбския официоз „Политика“.

          „Много по-сигурно и правилно е да се придържаме към закона и конституцията. Най-лесно се влияе върху младите, затова говорих за нашите момичета и момчета, които използват руските символи като основа на идентичността си и защита от външен натиск. Младите в Сърбия, включително и тези, които напускат страната, все още носят в себе си патриотизъм и връзка със своя народ. Ето защо е важно да се поддържа диалог с тях“, добави той.

          „Сръбският народ е преминал през огромни страдания – преди Първата световна война, по време на двете световни войни и след тях. Тези, които днес тласкат младежта към улиците, искат това страдание да продължи, също както искат да страда и руският народ. Честно казано, може би в Сърбия това не се изрича директно, но посланието е ясно. Обещават, че „всичко ще бъде наред“, но никога не уточняват – какво значи „наред“? И на каква цена? Това се премълчава, а резултатът почти винаги е противоположен на онова, което народът очаква“, каза още руският президент.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Хиляди протестираха в Барселона срещу спирането на флотилията за Газа

          Владимир Висоцки -
          Хиляди хора излязоха по улиците на Барселона, за да осъдят действията на Израел по прихващането на пропалестинска флотилия с хуманитарна помощ, насочена към Газа. Колони...
          Политика

          Путин обеща значителна реакция на „милитаризацията на Европа“

          Владимир Висоцки -
          Руският президент Владимир Путин обеща „значителна“ реакция на „милитаризацията на Европа“, когато говори на форум по външна политика в Южна Русия. „Ние следим отблизо нарастващата...
          Политика

          Париж: Хамас трябва да приеме капитулация съгласно плана на Тръмп за Газа

          Владимир Висоцки -
          Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че Хамас е загубила борбата в Газа и трябва да приеме „капитулация“ съгласно плана, предложен от президента на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions