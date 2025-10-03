Путин: Съгласен съм с Вучич, европейски центрове организират „цветна революция“ в Сърбия

Руският президент Владимир Путин заяви днес в Сочи, че е съгласен с оценката на президента на Сърбия Александър Вучич и на руските разузнавателни служби, че „определени европейски центрове на влияние се опитват да организират „цветна революция“ в Сърбия“.

„В тези процеси най-често се използват хора, особено млади, които нямат достатъчно знания за актуалните въпроси, нито разбират историческите последици от подобни събития. А знаем до какво доведе цветната революция в Украйна – до противоконституционно и нелегитимно завземане на властта, което, да бъда честен, никога не е донесло нищо добро“, заяви Путин, цитиран от сръбския официоз „Политика“.

„Много по-сигурно и правилно е да се придържаме към закона и конституцията. Най-лесно се влияе върху младите, затова говорих за нашите момичета и момчета, които използват руските символи като основа на идентичността си и защита от външен натиск. Младите в Сърбия, включително и тези, които напускат страната, все още носят в себе си патриотизъм и връзка със своя народ. Ето защо е важно да се поддържа диалог с тях“, добави той.

„Сръбският народ е преминал през огромни страдания – преди Първата световна война, по време на двете световни войни и след тях. Тези, които днес тласкат младежта към улиците, искат това страдание да продължи, също както искат да страда и руският народ. Честно казано, може би в Сърбия това не се изрича директно, но посланието е ясно. Обещават, че „всичко ще бъде наред“, но никога не уточняват – какво значи „наред“? И на каква цена? Това се премълчава, а резултатът почти винаги е противоположен на онова, което народът очаква“, каза още руският президент.