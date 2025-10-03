Радев: Историческата истина е пътят напред към изграждане на добросъседство със Северна Македония

За да вървим напред като общество, осъзнало своите корени, и да изграждаме отношения на добросъседство и взаимно доверие с нашите братя от Република Северна Македония, ние трябва да стъпим на историческата истина. Не само младите хора, а и всички политици трябва да разгърнат „Македонски алманах“ – този труд на нашите предци, макар и били те в емиграция, за да видят как се отстоява българския корен, дух и език.

- Реклама -

Това заяви президентът Румен Радев при официалното представяне на фототипното издание на ценния труд „Македонски алманах“, публикуван през 1940 г. в Индианаполис, САЩ, от Македонската патриотична организация (МПО). Събитието се състоя в ректората на СУ „Св. Климент Охридски“.

Радев посочи, че „Македонски алманах“ е безценно свидетелство за важната и вечна кауза на македонските българи и техните общности в Съединените щати, Канада и Австралия за запазване на хилядолетната българска идентичност и език. „На страниците на тази вълнуваща книга виждаме как се разгръща цяла епоха с нейните стремежи, вълнения, идеи и идеали“, заяви Румен Радев. Президентът допълни, че книгата представя обединени в редиците на МПО наши сънародници, които не остават безучастни към бащиния край, изграждайки отвъд Океана български училища, църкви, народни домове. Така те остават силно ангажирани с вековната борба за свобода и справедливост на македонските българи.

Държавният глава изрази признателност на инициаторите за преиздаването на книгата – МПО, Македонският научен институт, Институтът по история на българската емиграция в Северна Америка, издателство „Тангра“. Благодари и на всички, които с дарения и съпричастност са подкрепили начинанието.

„За да вървим напред като общество, осъзнало своите корени, и да изграждаме отношения на добросъседство и взаимно доверие с нашите братя от Република Северна Македония, ние трябва да стъпим на историческата истина. А този алманах по категоричен начин я показва“, заяви президентът . По думите му, опазването на българската идентичност е процес, който трябва да се развива не само у нас, но и по света и в дипломатическите ни мисии. „Защото се представя и друга гледна точка, която е в пълен разрез с историческата истина, която е документирана и доказана блестящо в „Македонски алманах“, каза Румен Радев и отбеляза значимостта на преиздаването на книгата на МПО.