      събота, 04.10.25
          Начало България Крими

          Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко

          11
          280
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Активните действия на ОД на МВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите, продължават.

          Дейностите се извършват предвид наближаващите избори за общински съветници в община Пазарджик на 12 октомври. На 2 октомври екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.

          60-годишен мъж от същото село е собственик на имота. По информация на МВР в хода на разследването се разбрало, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги накара да гласуват за определен кандидат за общински съветник.

          Докато претърсвали къщата, полицаите намерили тетрадка с лични данни на хора – имена, населени места, адреси и посочени парични суми, както и е открита сумата от 15 000 лева в брой.

          Разследване се води по случая, а под надзора на прокуратурата продължава работата по документиране на случая.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Община Етрополе обяви частично бедствено положение

          Владимир Висоцки -
          Кметът на Етрополе инж. Владимир Александров издаде заповед за обявяване на частично бедствено положение в общината. Въвежда се и временно ограничение на движението на...
          Крими

          Минчо Спасов с подробности за златото на Явор и Илия Златанови

          Новинарски Екип -
          В днешния епизод на предаването "ЕвроДикоф" политикът от НДСВ Минчо Спасов коментира новостите по делото, свързано с 35-те килограма, иззето от прокуратурата злато на...
          Правосъдие

          Прокуратурата разпита отново бившия зам.-кмет на Варна Диан Иванов

          Владимир Висоцки -
          Бившият заместник-кмет на Варна Диан Иванов е разпитан повторно от прокуратурата. Това стана ясно в Софийския градски съд по делото за мерките за неотклонение...

          11 КОМЕНТАРА

          4. Пак внушения! Гласове не се купуват от над 15 години. Купуват се комисии, СИК, РИК, ОИК,които шарат протоколи както си решат. 80% от собствениците, хората, ви казаха, че не искат вождове, правителства, парламенти, кмЯтове, господари, деребеи, масови убийци и сатрапи! Факт! Кое не ви е ясно? И това при ,,празни чували“, 50% фалшиви нашарени УЖ изборни протоколи, липсващи флашки! Няма един извън държавната престъпна п@р@зитираща п@пл@ч който да гласува за тези шайки.

          7. По цяла България си е схемата им, къде ще ги изловят, къде не, то полицията ще пази копувачите на гласове и комисиите с уговорка за фалшифициране на изборите и то повече от последните избори, че пеевски има мечта да е президент

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

