Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко

Активните действия на ОД на МВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите, продължават.

Дейностите се извършват предвид наближаващите избори за общински съветници в община Пазарджик на 12 октомври. На 2 октомври екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.

60-годишен мъж от същото село е собственик на имота. По информация на МВР в хода на разследването се разбрало, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги накара да гласуват за определен кандидат за общински съветник.

Докато претърсвали къщата, полицаите намерили тетрадка с лични данни на хора – имена, населени места, адреси и посочени парични суми, както и е открита сумата от 15 000 лева в брой.

Разследване се води по случая, а под надзора на прокуратурата продължава работата по документиране на случая.