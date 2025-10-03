Разбиха схема за купуване на гласове в Пазарджишко

Активните действия на ОД на МВР-Пазарджик под надзора на прокуратурата по превенция и противодействие на престъпленията, свързани с избирателните права на гражданите, продължават.
Дейностите се извършват предвид наближаващите избори за общински съветници в община Пазарджик на 12 октомври. На 2 октомври екипи от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при Областната дирекция в областния град извършили проверка на къща в пазарджишкото село Алеко Константиново.
60-годишен мъж от същото село е собственик на имота. По информация на МВР в хода на разследването се разбрало, че той предлагал облага на граждани, с цел да ги накара да гласуват за определен кандидат за общински съветник.
Докато претърсвали къщата, полицаите намерили тетрадка с лични данни на хора – имена, населени места, адреси и посочени парични суми, както и е открита сумата от 15 000 лева в брой.
Разследване се води по случая, а под надзора на прокуратурата продължава работата по документиране на случая.
Разбили са,ама…друг път.
Имах си аз Евроком да не знае !
Въпросът е докога е разбита, вероятно до следващите избори.
Пак внушения! Гласове не се купуват от над 15 години. Купуват се комисии, СИК, РИК, ОИК,които шарат протоколи както си решат. 80% от собствениците, хората, ви казаха, че не искат вождове, правителства, парламенти, кмЯтове, господари, деребеи, масови убийци и сатрапи! Факт! Кое не ви е ясно? И това при ,,празни чували“, 50% фалшиви нашарени УЖ изборни протоколи, липсващи флашки! Няма един извън държавната престъпна п@р@зитираща п@пл@ч който да гласува за тези шайки.
Там действаше Момчето.
Не ми се вярва!!!
По цяла България си е схемата им, къде ще ги изловят, къде не, то полицията ще пази копувачите на гласове и комисиите с уговорка за фалшифициране на изборите и то повече от последните избори, че пеевски има мечта да е президент
Открихте америка
Petar Ivanov Прикриватурата ще изземе парите 😆
Айде бе,ти да видиш!
Пречат на избирателната активност и свободната търговия! 😆