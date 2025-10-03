Регионалният министър с последна информация за снега: Над 30 машини са на терен

Над 30 снегопочистващи машини работят на терен за разчистване на пътната мрежа след падналия първи сняг. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов, цитиран от БТА.
По думите му обстановката е усложнена заради ранните снеговалежи и неподготвеността на част от шофьорите:
„Автомобилите са с летни гуми – нормално е за този период от годината, но това създава допълнително усложнение“, коментира Иванов.
Заради снегопочистване е спряно движението на тежкотоварни автомобили на:
- АМ „Тракия“ – в района на Вакарел и Ихтиман, където текат и ремонтни дейности;
- АМ „Хемус“ – в района на Витиня, за да бъдат изтеглени заседнали камиони.
Министърът уточни, че тази сутрин тежкотоварен камион е блокирал изпреварващата лента, но вече е изтеглен, а машините са обработили пътя.
„Към този момент всички пътища трябва да са проходими“, увери Иванов.
