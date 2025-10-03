НА ЖИВО
          Общество

          Регионалният министър с последна информация за снега: Над 30 машини са на терен

          Снимка: БГНЕС
          Над 30 снегопочистващи машини работят на терен за разчистване на пътната мрежа след падналия първи сняг. Това съобщи регионалният министър Иван Иванов, цитиран от БТА.

          По думите му обстановката е усложнена заради ранните снеговалежи и неподготвеността на част от шофьорите:

          „Автомобилите са с летни гуми – нормално е за този период от годината, но това създава допълнително усложнение“, коментира Иванов.

          Заради снегопочистване е спряно движението на тежкотоварни автомобили на:

          • АМ „Тракия“ – в района на Вакарел и Ихтиман, където текат и ремонтни дейности;
          • АМ „Хемус“ – в района на Витиня, за да бъдат изтеглени заседнали камиони.

          Министърът уточни, че тази сутрин тежкотоварен камион е блокирал изпреварващата лента, но вече е изтеглен, а машините са обработили пътя.

          „Към този момент всички пътища трябва да са проходими“, увери Иванов.

