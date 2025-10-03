НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Руи Мота: Футболистите на Бетис играят по-бързо от нас

          Наставникът на Лудогорец говори след първото поражение на тима си в групите на Лига Европа

          8
          52
          Снимка: gong.bg
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Треньорът на Лудогорец Руи Мота призна след поражението с 0:2 от Бетис в Лига Европа, че именно малките грешки са направили разликата между двата отбора. Специалистът даде кратко разяснение и за получената контузия на Едвин Куртулуш.

          - Реклама -

          „Знаем колко са опасни техните футболисти. Играят много по-бързо от нас. Класата на първия гол направи голямата разлика“ – каза Мота.

          Той допълни, че „орлите“ са опитали да се върнат в мача след почивката, но второто попадение е било решаващо: „След почивката се опитахме да търсим изравнително попадение, но падна вторият гол. Ако бяхме вкарали, щяхме да се борим за равенство.“

          Португалецът подчерта, че отборът е създал достатъчно положения, но не е успял да реализира: „Създадохме положения за гол, но за съжаление не успяхме да вкараме топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор, с много добри футболисти и малките грешки правят разликата“.

          Мота коментира и състоянието на Едвин Куртулуш, който напусна терена контузен още в началото: „Ще видим какво е положението с него. Все още е рано да кажем. Трябва да внимаваме с играчите, които се връщат от травми“.

          Треньорът на Лудогорец Руи Мота призна след поражението с 0:2 от Бетис в Лига Европа, че именно малките грешки са направили разликата между двата отбора. Специалистът даде кратко разяснение и за получената контузия на Едвин Куртулуш.

          - Реклама -

          „Знаем колко са опасни техните футболисти. Играят много по-бързо от нас. Класата на първия гол направи голямата разлика“ – каза Мота.

          Той допълни, че „орлите“ са опитали да се върнат в мача след почивката, но второто попадение е било решаващо: „След почивката се опитахме да търсим изравнително попадение, но падна вторият гол. Ако бяхме вкарали, щяхме да се борим за равенство.“

          Португалецът подчерта, че отборът е създал достатъчно положения, но не е успял да реализира: „Създадохме положения за гол, но за съжаление не успяхме да вкараме топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор, с много добри футболисти и малките грешки правят разликата“.

          Мота коментира и състоянието на Едвин Куртулуш, който напусна терена контузен още в началото: „Ще видим какво е положението с него. Все още е рано да кажем. Трябва да внимаваме с играчите, които се връщат от травми“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Ламин Ямал пак ще стряска сънищата на българските национали

          Николай Минчев -
          Селекционерът на Испания Луис де Ла Фуенте обяви списъка си с футболисти, които ще се изправят в световните квалификации срещу България на 14 октомври...
          Футбол

          Удар по шампиона – Ливърпул загуби важен играч за два месеца

          Николай Минчев -
          Бразилският национал Алисон Бекер ще отсъства от игра около два месеца след контузията, която получи във вторник в мача срещу Галатасарай (0:1) в Шампионската...
          Футбол

          Шок: Александър Димитров върна Иван Турицов в националния отбор, без нито един играч на Черно море

          Николай Минчев -
          Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11...

          8 КОМЕНТАРА

          2. Пожелавам и в бъдеще такива „успехи „на Лудогорец тъй като за мен той не прави нищо за развитието на българския футбол и в състава му има само чужденци за успехите на които никой българин не трябва да се радва.

          4. Подайте си оставката като треньор на Лудогорец виж че не ставате само мъчите отбора ще стане по-късно и в шампионата ни вървят нещата на сила стоите подай си оставката и това е

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions