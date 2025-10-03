Руи Мота: Футболистите на Бетис играят по-бързо от нас

Треньорът на Лудогорец Руи Мота призна след поражението с 0:2 от Бетис в Лига Европа, че именно малките грешки са направили разликата между двата отбора. Специалистът даде кратко разяснение и за получената контузия на Едвин Куртулуш.
„Знаем колко са опасни техните футболисти. Играят много по-бързо от нас. Класата на първия гол направи голямата разлика“ – каза Мота.
Той допълни, че „орлите“ са опитали да се върнат в мача след почивката, но второто попадение е било решаващо: „След почивката се опитахме да търсим изравнително попадение, но падна вторият гол. Ако бяхме вкарали, щяхме да се борим за равенство.“
Португалецът подчерта, че отборът е създал достатъчно положения, но не е успял да реализира: „Създадохме положения за гол, но за съжаление не успяхме да вкараме топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор, с много добри футболисти и малките грешки правят разликата“.
Мота коментира и състоянието на Едвин Куртулуш, който напусна терена контузен още в началото: „Ще видим какво е положението с него. Все още е рано да кажем. Трябва да внимаваме с играчите, които се връщат от травми“.
Мота,те просто направиха една тренировка,не се напъваха много…
Пожелавам и в бъдеще такива „успехи „на Лудогорец тъй като за мен той не прави нищо за развитието на българския футбол и в състава му има само чужденци за успехите на които никой българин не трябва да се радва.
Тоя мишок няма ли да го разкарат?
Подайте си оставката като треньор на Лудогорец виж че не ставате само мъчите отбора ще стане по-късно и в шампионата ни вървят нещата на сила стоите подай си оставката и това е
А добър ден…голямо откритие…
А стига бе. Ти сериозно ли говориш.
А добър ден най после се светнахте😂😂😂
Не ми се вярва,чудесно си играхте🙄😁👌