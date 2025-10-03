Руи Мота: Футболистите на Бетис играят по-бързо от нас

Треньорът на Лудогорец Руи Мота призна след поражението с 0:2 от Бетис в Лига Европа, че именно малките грешки са направили разликата между двата отбора. Специалистът даде кратко разяснение и за получената контузия на Едвин Куртулуш.

„Знаем колко са опасни техните футболисти. Играят много по-бързо от нас. Класата на първия гол направи голямата разлика“ – каза Мота.

Той допълни, че „орлите“ са опитали да се върнат в мача след почивката, но второто попадение е било решаващо: „След почивката се опитахме да търсим изравнително попадение, но падна вторият гол. Ако бяхме вкарали, щяхме да се борим за равенство.“

Португалецът подчерта, че отборът е създал достатъчно положения, но не е успял да реализира: „Създадохме положения за гол, но за съжаление не успяхме да вкараме топката във вратата. Играхме срещу много добър отбор, с много добри футболисти и малките грешки правят разликата“.

Мота коментира и състоянието на Едвин Куртулуш, който напусна терена контузен още в началото: „Ще видим какво е положението с него. Все още е рано да кажем. Трябва да внимаваме с играчите, които се връщат от травми“.