Русия ликвидира 13 хиляди украински свине с един удар

Руски сили удариха селскостопанско предприятие в Харковска област, убивайки 13 000 прасета, съобщава УНИАН.



Според Държавната служба за извънредни ситуации, руски дронове са поразили свинеферма в община Нововодоласка.



Ударът е причинил голям пожар, в резултат от който са изгорели 8 помещения за съдържание на прасета на обща площ 13,600 кв.м.

- Реклама -

Според информацията, приблизително 13 000 прасета са загинали. Служител на предприятието е ранен.



Тридесет и двама спасители и девет единици техника от Държавната служба за извънредни ситуации са били разположени за справяне с последствията от обстрела.



В нощта на 3 октомври руските сили започнаха масивен въздушен удар срещу няколко области на Украйна.



Според украинските ВВС, основният фокус на руския удар са били обекти на енергийния сектор в Харковска и Полтавска области. Сумска, Днепропетровска, Одеска и Киевска области също са били засегнати от руски атаки.



Регистрирани са попадения от 18 ракети и 78 безпилотни летателни апарата на 15 обекта, както и падане на отломки на 6 места.