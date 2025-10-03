Русия ликвидира 13 хиляди украински свине с един удар

Руски сили удариха селскостопанско предприятие в Харковска област, убивайки 13 000 прасета, съобщава УНИАН.
Според Държавната служба за извънредни ситуации, руски дронове са поразили свинеферма в община Нововодоласка.
Ударът е причинил голям пожар, в резултат от който са изгорели 8 помещения за съдържание на прасета на обща площ 13,600 кв.м.
Според информацията, приблизително 13 000 прасета са загинали. Служител на предприятието е ранен.
Тридесет и двама спасители и девет единици техника от Държавната служба за извънредни ситуации са били разположени за справяне с последствията от обстрела.
В нощта на 3 октомври руските сили започнаха масивен въздушен удар срещу няколко области на Украйна.
Според украинските ВВС, основният фокус на руския удар са били обекти на енергийния сектор в Харковска и Полтавска области. Сумска, Днепропетровска, Одеска и Киевска области също са били засегнати от руски атаки.
Регистрирани са попадения от 18 ракети и 78 безпилотни летателни апарата на 15 обекта, както и падане на отломки на 6 места.
