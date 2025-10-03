Руснаците показаха първия построен Су-75 „Шахмат“

Публикувана снимка показва руски изтребител Су-75 до Су-57, рядка гледка. Снимката е забелязана от портала Army Recognition.



Изображението започна да се разпространява в социалните мрежи в началото на октомври.



„Първият построен руски изтребител Су-75 се появи на снимка“, пишат руските медии.



Някои блогъри предполагат, че снимката е направена преди доста време.



Както и да е, снимката не се е появила от нищото. Тя показва, че проектът, чиито срокове и финансиране отдавна са под съмнение, все още е жив.



Съдейки по снимката, която показва инфраструктура и персонал, програмата може би е насочена към реални тестове, а не само към демонстрации и публичност.



Разбира се, една-единствена снимка не може да потвърди подготовката за реални летателни изпитания, но е в съответствие с по-рано съобщената информация за евентуален първи полет на изтребителя, който се очаква да се състои скоро.



Снимката също така поне частично потвърждава тезата за евентуалната интеграция на Су-75 и Су-57.



Су-75 Шахмат – Какво е известно

Су-75 е руски проект за многоцелеви изтребител от пето поколение, разработен от конструкторското бюро „Сухой“. Съобщава се, че самолетът се разработва като инициатива за потенциален износ.



Самият изтребител беше представен през юли 2021 г. на авиошоуто МАКС-2021. През ноември 2023 г. бившият руски министър на промишлеността и търговията Денис Мантуров заяви, че първият прототип на изтребителя „Шахмат“ може да бъде построен до края на 2025 г.



Техническите характеристики на самолета не са известни със сигурност. Очаква се той да бъде оборудван с един двигател АЛ-41Ф1, а бойното му натоварване ще бъде приблизително 7500 кг. Вероятната максимална скорост на изтребителя е 2200 км/ч.