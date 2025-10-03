НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците показаха първия построен Су-75 „Шахмат“

          13
          293
          Су-75 Шахмат
          Су-75 Шахмат
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Публикувана снимка показва руски изтребител Су-75 до Су-57, рядка гледка. Снимката е забелязана от портала Army Recognition.

          Изображението започна да се разпространява в социалните мрежи в началото на октомври.

          „Първият построен руски изтребител Су-75 се появи на снимка“, пишат руските медии.

          Някои блогъри предполагат, че снимката е направена преди доста време.

          Както и да е, снимката не се е появила от нищото. Тя показва, че проектът, чиито срокове и финансиране отдавна са под съмнение, все още е жив.

          Съдейки по снимката, която показва инфраструктура и персонал, програмата може би е насочена към реални тестове, а не само към демонстрации и публичност.

          Разбира се, една-единствена снимка не може да потвърди подготовката за реални летателни изпитания, но е в съответствие с по-рано съобщената информация за евентуален първи полет на изтребителя, който се очаква да се състои скоро.

          Снимката също така поне частично потвърждава тезата за евентуалната интеграция на Су-75 и Су-57.

          Су-75 Шахмат – Какво е известно

          - Реклама -


          Су-75 е руски проект за многоцелеви изтребител от пето поколение, разработен от конструкторското бюро „Сухой“. Съобщава се, че самолетът се разработва като инициатива за потенциален износ.

          Самият изтребител беше представен през юли 2021 г. на авиошоуто МАКС-2021. През ноември 2023 г. бившият руски министър на промишлеността и търговията Денис Мантуров заяви, че първият прототип на изтребителя „Шахмат“ може да бъде построен до края на 2025 г.

          Техническите характеристики на самолета не са известни със сигурност. Очаква се той да бъде оборудван с един двигател АЛ-41Ф1, а бойното му натоварване ще бъде приблизително 7500 кг. Вероятната максимална скорост на изтребителя е 2200 км/ч.

          Публикувана снимка показва руски изтребител Су-75 до Су-57, рядка гледка. Снимката е забелязана от портала Army Recognition.

          Изображението започна да се разпространява в социалните мрежи в началото на октомври.

          „Първият построен руски изтребител Су-75 се появи на снимка“, пишат руските медии.

          Някои блогъри предполагат, че снимката е направена преди доста време.

          Както и да е, снимката не се е появила от нищото. Тя показва, че проектът, чиито срокове и финансиране отдавна са под съмнение, все още е жив.

          Съдейки по снимката, която показва инфраструктура и персонал, програмата може би е насочена към реални тестове, а не само към демонстрации и публичност.

          Разбира се, една-единствена снимка не може да потвърди подготовката за реални летателни изпитания, но е в съответствие с по-рано съобщената информация за евентуален първи полет на изтребителя, който се очаква да се състои скоро.

          Снимката също така поне частично потвърждава тезата за евентуалната интеграция на Су-75 и Су-57.

          Су-75 Шахмат – Какво е известно

          - Реклама -


          Су-75 е руски проект за многоцелеви изтребител от пето поколение, разработен от конструкторското бюро „Сухой“. Съобщава се, че самолетът се разработва като инициатива за потенциален износ.

          Самият изтребител беше представен през юли 2021 г. на авиошоуто МАКС-2021. През ноември 2023 г. бившият руски министър на промишлеността и търговията Денис Мантуров заяви, че първият прототип на изтребителя „Шахмат“ може да бъде построен до края на 2025 г.

          Техническите характеристики на самолета не са известни със сигурност. Очаква се той да бъде оборудван с един двигател АЛ-41Ф1, а бойното му натоварване ще бъде приблизително 7500 кг. Вероятната максимална скорост на изтребителя е 2200 км/ч.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия ликвидира 13 хиляди украински свине с един удар

          Иван Христов -
          Руски сили удариха селскостопанско предприятие в Харковска област, убивайки 13 000 прасета, съобщава УНИАН.Според Държавната служба за извънредни ситуации, руски дронове са поразили свинеферма...
          Война

          Путин: Русия може да удари украински АЕЦ

          Владимир Висоцки -
          Руският президент Владимир Путин обвини Украйна в удари около окупираната от Москва Запорожка атомна електроцентрала и предупреди, че Москва може да отговори реципрочно. „Те все...
          Война

          Израел задържа над 400 активисти от „флотилията за Газа“

          Владимир Висоцки -
          Повече от 400 пропалестински активисти на борда на 41 плавателни съда, насочени към Газа с хуманитарна помощ, са задържани от израелските военноморски сили. „В операция,...

          13 КОМЕНТАРА

          1. не разбрах тоя шах ли е или мат ма като се сетя за нашите страшилища на полето ,пардон на небето

          6. Веднага да избутат нашият „модерен“ Ф да ги плашим /една димка в ауспуха да сложат/ ужким може да пали и е в готовност! 1 да я направят на 7 става Ф-76

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions