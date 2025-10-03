НА ЖИВО
          С 2,5 промила в кръвта – шофьор предизвика катастрофа в Добрич

          Двама водачи с над два промила алкохол бяха засечени от полицията в област Добрич само за едно денонощие, съобщават от Областната дирекция на МВР. Единият от тях е предизвикал катастрофа.

          Сигнал за пътния инцидент е получен вчера на околовръстния път на Добрич. 57-годишен шофьор на лек автомобил се е ударил в задната част на кола пред себе си и след това е спрял движението си в камион. Тестът за алкохол е отчел 2,55 промила. Мъжът е настанен в болницата в Добрич, без опасност за живота.

          Същата вечер в района на село Дуранкулак е спрян за проверка 51-годишен водач на лек автомобил. Уредът е отчел 2,51 промила. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

          В хода на проверките е установен и 18-годишен неправоспособен водач, управлявал мотопед без регистрационни табели.

          По трите случая са образувани досъдебни производства.

          

