С 2,5 промила в кръвта – шофьор предизвика катастрофа в Добрич

Двама водачи с над два промила алкохол бяха засечени от полицията в област Добрич само за едно денонощие, съобщават от Областната дирекция на МВР. Единият от тях е предизвикал катастрофа.

Сигнал за пътния инцидент е получен вчера на околовръстния път на Добрич. 57-годишен шофьор на лек автомобил се е ударил в задната част на кола пред себе си и след това е спрял движението си в камион. Тестът за алкохол е отчел 2,55 промила. Мъжът е настанен в болницата в Добрич, без опасност за живота.

Същата вечер в района на село Дуранкулак е спрян за проверка 51-годишен водач на лек автомобил. Уредът е отчел 2,51 промила. Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

В хода на проверките е установен и 18-годишен неправоспособен водач, управлявал мотопед без регистрационни табели.

По трите случая са образувани досъдебни производства.