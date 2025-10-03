НА ЖИВО
          
          
          
          Шок: Александър Димитров върна Иван Турицов в националния отбор, без нито един играч на Черно море

          През следващата седмица за "лъвовете" предстоят срещу с Турция и Испания

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianNationalTeam
          Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11 октомври тимът ни посреща селекцията, водена от Винченцо Монтела, на Националния стадион “Васил Левски” в София от 21:45 ч., а на 14 октомври гостува на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско).

          В разширения състав се завръща защитника на ЦСКА Иван Турицов, който не е играл за „лъвовете“ повече от година. Димитър Велковски от Арда пък получи първа повиквателна от 2022 г. насам.

          В групата е и халфът на Славия Кристиян Стоянов, който все още чака дебюта си за представителния отбор на България.

          Любопитно е, че нито един от футболистите от отбора на бившия селекционер Илиан Илиев – Черно море, не е повикан Аут от сметките на новия наставник е и защитникът на Левски Кристиан Димитров.

          Ето и пълния списък с повиканите играчи:

          Вратари: Димитър Митов (Абърдийн), Светослав Вуцов (Левски), Димитър Шейтанов (ЦСКА 1948)

          Защитници: Петко Христов (Специя), Атанас Чернев (Ещрела Амадора), Росен Божинов (Роял Антверп), Eмил Ценов (Оренбург), Християн Петров (Хееренвеен), Виктор Попов (Корона Киелце), Димитър Велковски (Арда), Иван Турицов (ЦСКА София)

          Полузащитници: Андриан Краев (Апоел Тел Авив), Илия Груeв (Лийдс), Станислав Шопов (Осиек), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед), Марин Петков (Левски), Ивайло Чочев (Лудогорец), Кристиян Стоянов (Славия)

          Нападатели: Кирил Десподов (ПАОК), Здравко Димитров (Бодрум), Лукас Петков (Елверсберг), Владимир Николов (Корона Киелце), Мартин Минчев (Краковия), Радослав Кирилов (Левски).

          

