Силна последна част позволи на Реал Мадрид да се справи с Везенков и Олимпиакос

Александър Везенков и Олимпиаос допуснаха първа загуба в Евролигата този сезон. Българинът и компания отстъпиха на Реал Мадрид със 77:86 в среща от втория кръг на надпреварата. Селекцията на Йоргос Барцокас държеше съдбата си в свои ръце, но в заключителната четвърт се срина и след 8:25 предостави възможността на съпурника да запише първи успех в турнира.

Везенков бе част от стартовата петица, но този път не успя да покаже напълно на какво е способен. Българският национал отново постави името си сред реализаторите и бе на крачка от дабъл-дабъл, но отбеляза едва три коша от игра. Крилото завърши с 13 точки, 9 борби и 1 асистенция за 29 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/8 от средна дистанция, 1/5 зад арката и 6/6 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Марио Хезоня вкара 18 точки за първата победа на Реал в турнира през сезона, а Габриел Дек прибави 13.

За Олимпиакос Тайлър Дорси бе най-полезен с 20 точки, докато Еван Фурние реализира 14.

По този начин и двата отбора имат победа и загуба в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент. На 10 октомври (петък) Олимпиакос е домакин на Дубай, докато ден по-рано Реал ще приеме АСВЕЛ.

Другият български национал в турнира Коди Милър-Макинтайър завърши с 18 точки, 4 борби и 4 асистенции, но това не стигна на Цървена звезда, който отстъпи с 88:97 при гостуването си на Байерн Мюнхен.