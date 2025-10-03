Славия ликува в малкото столично дерби срещу Локомотив София, скандален гол беляза мача

Славия победи Локомотив София с 2:0 в среща от 11-ия кръг на Първа лига. Двубоят се игра на стадиона в столичния квартал „Овча Купел“. „Белите“ успяха да вкарат по едно попадение в двете полувремена, с което си гарактираха успеха.

Емил Стоев откри резултата в 19-ата минута, когато се разписа с много силен удар от 6-7 метра. При ситуацията обаче негов съотборник очевидно игра с ръка, но главният съдия в крайна сметка призна гола.

Въпреки съдийската грешка през първата част Локо имаше няколко отлични положения да изравни, но на три пъти сериозни пропуски направи Спас Делев, а веднъж същото стори и Георги Минчев. Със силни изяви пък се отличи вратарят на домакините Леви Нтумба.

Пропуските на „железничарите“ им струваха много, защото в 62-ата минута Славия удвои преднината си. Емил Стоев намери непокрития Иван Минчев, който с прецизен удар не остави шанс на вратаря.

Гермуш прати топката за трети път в мрежата на Локо в 70-ата минута, но попадението не бе признато заради нарушение на голмайстора.

С тази победа Славия се изкачи на 11-та позиция с 10 точки, докато Локомотив София остава на осма позиция с 12 пункта на сметката си.

В следващия кръг Славия гостува на Ботев в Пловдив, а Локомотив София приема ЦСКА 1948.