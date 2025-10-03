След инцидента пред синегогата в Манчестър – полицията може да е простреляла един от убитите

Британската полиция съобщи, че един от двамата мъже, загинали при нападението пред синагогата в Манчестър, вероятно е бил застрелян от полицаи. Установено е още, че и една от хоспитализираните жертви е получила огнестрелна рана.

Началникът на полицията в Големия Манчестър Стивън Уотсън уточни, че при първоначалния оглед патологът е установил рана, съответстваща на прострелване, при един от убитите.

„Медицински специалисти ни информираха, че една от трите жертви, които в момента се лекуват в болница, също е получила огнестрелна рана, която за щастие не е животозастрашаваща“, заяви Уотсън.

Той подчерта, че по първоначални данни заподозреният, който е бил застрелян от полицията, не е носел оръжие.