      петък, 03.10.25
          Служители на болницата излязоха на протест в подкрепа на директора на УМБАЛ „Пловдив"

          protest
          protest
          Служители на втората по големина болница в града – УМБАЛ „Пловдив“, излязоха на протест пред здравното заведение. Те настояват да бъде запазен постът на настоящия изпълнителен директор д-р Динчо Генев. Повод за недоволството е новият конкурс, обявен от Министерството на здравеопазването за управител на болницата. Медиците се обявяват против смяната му.

          „Притеснен съм от това, че се готви смяна на ръководството на болницата. Да си мениджър в здравеопазването не е лесна работа. Аз работя тук от 32 години и съм видял доста директори. Не всички бяха добри мениджъри – някои изнесоха повече, отколкото внесоха. От 3-4 години работим с д-р Генев. Той завари болницата в плачевно състояние – с милиони дългове, без лекарства, без заплати за персонала. С няколко правилни решения успя да я изведе от кризата. Днес имаме едни от най-високите основни заплати в града и се купува нова апаратура“, обясни д-р Иван Горанов.

          За конкурса има трима кандидати, сред които и настоящият директор.

          „Все още няма никаква яснота от Министерството на здравеопазването, а конкурсът вече е минал“, коментира друг лекар от лечебното заведение.

          По думите му събирането е било изцяло инициирано от служителите на болницата.

