      петък, 03.10.25
          Инциденти

          Смъртоносен сблъсък в Кресненското дефиле: камион и микробус затвориха пътя

          Снимка: БГНЕС
          Катастрофа между камион и микробус блокира движението в Кресненското дефиле и в двете посоки. По първоначални данни една жена е загинала, а осем души са пострадали. Инцидентът е станал около 7:00 ч. тази сутрин.

          От Агенция „Пътна инфраструктура“ информират, че движението се пренасочва по обходен маршрут: път II-19 Симитли – Гоце Делчев – III-198 Гоце Делчев – Марино поле – АМ „Струма“ и обратно. Трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

