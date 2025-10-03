НА ЖИВО
          - Реклама -
          Сняг блокира „Петрохан": проходът затворен в двете посоки

          Снимка: БГНЕС
          Движението през прохода „Петрохан“ е спряно и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничението се налага заради снегопочистване.

          Припомняме, че още около 18:30 ч. снощи проходът беше затворен. От АПИ предупредиха, че валежите от дъжд в планинските райони преминават в сняг.

          От агенцията апелират шофьорите да пътуват с подходящи гуми, да се движат внимателно и със съобразена скорост, както и да избягват рискови изпреварвания.

