Сняг блокира „Петрохан“: проходът затворен в двете посоки

Движението през прохода „Петрохан“ е спряно и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничението се налага заради снегопочистване.
- Реклама -
Припомняме, че още около 18:30 ч. снощи проходът беше затворен. От АПИ предупредиха, че валежите от дъжд в планинските райони преминават в сняг.
От агенцията апелират шофьорите да пътуват с подходящи гуми, да се движат внимателно и със съобразена скорост, както и да избягват рискови изпреварвания.
Движението през прохода „Петрохан“ е спряно и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Ограничението се налага заради снегопочистване.
- Реклама -
Припомняме, че още около 18:30 ч. снощи проходът беше затворен. От АПИ предупредиха, че валежите от дъжд в планинските райони преминават в сняг.
От агенцията апелират шофьорите да пътуват с подходящи гуми, да се движат внимателно и със съобразена скорост, както и да избягват рискови изпреварвания.
Оставете това сега, кажете нещо за ,,черната пантера“? Какво се случва? Къде е засечена последно да плува? Японско море? Индийския океан?
По важно е р0бите да имат платен ТОЛ и престъпни винетки!