Терзиев: „Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани“

„Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция.“ Това написа кметът на Столична община Васил Терзиев в профила си в социалните мрежи, визирайки съмненията от страна на политическата опозиция на правителството за намеса на Таки в боклука на столицата.

„Проведохме честен търг с конкуренция и условия, които гарантират, че София има контрол над това кой и как ще чисти града в следващите 5 години. Търгът ни е атакуван с непазарни и незаконни средства и с активна помощ от националните институции. Повечето зони останаха с един-единствен кандидат, а цените които предлагат са неприемливи. С изключение на зона 4 – където имаме чуждестранен кандидат с адекватна пазарна цена. Единственият останал кандидат за почистването на Люлин и Красно село в следващите 5 години даде скандална оферта – два пъти по-висока от разумната цена, която предвиждаме. А там срокът на стария договор изтича утре", съобщава той.

Какво следва?

По негови думи, ако местната власт „се огъне под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в Люлин и Красно село може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години“. Той заяви, че няма да допусне това: