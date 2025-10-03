Терзиев: „Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани“

„Няма да позволя на хора с прякори да ограбват столичани. Ще направим всичко възможно и невъзможното дори, за да не плащат столичани такса смет, обложена с данък корупция.“ Това написа кметът на Столична община Васил Терзиевв профила си в социалните мрежи, визирайки съмненията от страна на политическата опозиция на правителството за намеса на Таки в боклука на столицата.
Какво следва?
По негови думи, ако местната власт „се огъне под натиска на хора с четири- и петбуквени прякори, домакинствата в Люлин и Красно село може да плащат 6 до 10 пъти по-висока такса битови отпадъци в следващите 5 години“. Той заяви, че няма да допусне това:
Всеки може да има прякори 🤣
Айде васко УХОТО да се омита.
Само така.
Правилно-само такива без прякори могат! 🤪
Той пък е Маслото, Ухото, Алърта
ВАСКО УХОТО НЕМОЖАЧ, НЕМОЖАЧ!!!
Svilen Evgeniev С прякор и да си ходи.
Пълна подкрепа!