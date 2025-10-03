Тежък трафик и риск от наводнения заради циклона над България

България остава под влиянието на обширен средиземноморски циклон и в последния работен ден от седмицата. До обяд почти навсякъде ще има валежи, които постепенно ще отслабват – първо в Южна България, а към вечерта и в Северна. Дневните температури ще варират от 4-5 градуса в западните райони до около 17-18 по Черноморието.

Проливни дъждове

В рамките на денонощието в някои райони ще паднат над 50 литра дъжд на квадратен метър. Значителни количества се очакват в почти цялата страна, с изключение на крайните югозападни и североизточни области.

Снеговалежи

В планините на Западна България снегът ще продължи да се натрупва с дебелина между 10 и 20 сантиметра. В хода на деня валежи от сняг ще има и на по-ниска надморска височина – около 800-1000 метра. В равнинните райони не се очаква трайна снежна покривка, но в по-студените часове преди обяд снеговалежът може да бъде по-интензивен. Зоната с риск включва областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София, Кюстендил, Перник, Благоевград и Пазарджик.

Силни ветрове

През деня ще духа студен североизточен вятър, който ще отслабне към късния следобед и вечерта. Най-опасни ще бъдат поривите в планините, по Североизтока и край морето, със скорости до 80-100 км/ч. В планинските райони това ще доведе до виелици и навявания, а по крайбрежието – до вълни с височина над 3-4 метра.

Прогноза за уикенда и следващата седмица

В събота времето ще бъде по-спокойно – предимно облачно, с разкъсвания следобед. Валежи ще има на изток и в планините. Температурите ще са между 4-5 градуса в западните райони и 14-15 градуса на изток. В неделя се очаква слънчево време, но призори ще е студено с условия за слана. Следобед ще се затопли до 15-20 градуса.

Октомври ще продължи по-спокойно. В началото на седмицата се очаква нов студен фронт с валежи, след което облачността ще намалява. Към края на периода е възможен още един фронт с кратки дъждове. Сутрините ще са мъгливи и студени, а дневните температури – по-ниски в началото, с постепенно затопляне. В Западна България обаче ще остане относително по-хладно.