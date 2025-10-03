ТРЕТА ЖЕРТВА: Служител на „Гранична полиция“ загина в Елените (ВИДЕО)

Три са вече жертвите на тежкото наводнение в курортен комплекс „Елените“, съобщи на брифинг в Несебър министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

- Реклама -

„За съжаление има един загинал гражданин, който се е озовал в приземно помещение в момента, в който е прииждала първата голяма вълна. Аутопсията ще покаже точната причина за смъртта“, заяви вътрешният министър.

По думите на Митов, трагедията е засегнала и спасителните екипи:

Един служител на „Гранична полиция“ е загинал при операция.

Вторият загинал е тракторист, който заедно със свой колега се е озовал в средата на втората вълна, въпреки отправените предупреждения.

„Да изразим съболезнования към близките на загиналите“, каза министърът.

Митов отправи остър апел към гражданите да не отказват евакуация.

„След малко ще бъде пуснато съобщение през BG-Alert, че хората са длъжни да се евакуират. Очакват се още валежи, възможно е отново да се получат подобни природни явления“, предупреди той.

Продължава наблюдението на района

По информация на МВР:

Засега няма данни за други жертви или издирвани хора.

Продължават огледите и търсенето на бедстващи.

Дронове на „Гранична полиция“ облитат засегнатия район, за да локализират евентуално блокирани хора.