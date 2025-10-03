НА ЖИВО
      събота, 04.10.25
          ТРЕТА ЖЕРТВА: Служител на „Гранична полиция" загина в Елените (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Три са вече жертвите на тежкото наводнение в курортен комплекс „Елените“, съобщи на брифинг в Несебър министърът на вътрешните работи Даниел Митов.

          „За съжаление има един загинал гражданин, който се е озовал в приземно помещение в момента, в който е прииждала първата голяма вълна. Аутопсията ще покаже точната причина за смъртта“, заяви вътрешният министър.

          По думите на Митов, трагедията е засегнала и спасителните екипи:

          • Един служител на „Гранична полиция“ е загинал при операция.
          • Вторият загинал е тракторист, който заедно със свой колега се е озовал в средата на втората вълна, въпреки отправените предупреждения.

          „Да изразим съболезнования към близките на загиналите“, каза министърът.

          Митов отправи остър апел към гражданите да не отказват евакуация.

          „След малко ще бъде пуснато съобщение през BG-Alert, че хората са длъжни да се евакуират. Очакват се още валежи, възможно е отново да се получат подобни природни явления“, предупреди той.

          Продължава наблюдението на района

          По информация на МВР:

          • Засега няма данни за други жертви или издирвани хора.
          • Продължават огледите и търсенето на бедстващи.

          Дронове на „Гранична полиция“ облитат засегнатия район, за да локализират евентуално блокирани хора.

          10 КОМЕНТАРА

          1. Всичко това е плод на бандеровското поражение на Борисов и Пеевски нека да кажат от каде дойдоха 6 метра вълни.

          2. Митов на софра ли е в Бургас? Бедствието нали е в Свети Влас и Елените… това е все да стоиш в София а наводнението да е в Перник

          7. Нека да почакат малко с BG Alert, че хората сега започват да си готвят вечерята ☦️

            • Отец Париций Герберски Някой трябва да им ги пусне/ разреши в телефона. Ама де толкова акъл.

          8. В тази мафиотска територия явно има само две състояния : Умрели за вода и отнесени от вода.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

