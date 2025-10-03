НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 03.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Удар по шампиона – Ливърпул загуби важен играч за два месеца

          Очаква се Алисон да пропусне няколко дербита от английското първенство, както и двубоят с Реал Мадрид от Шампионската лига

          0
          18
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бразилският национал Алисон Бекер ще отсъства от игра около два месеца след контузията, която получи във вторник в мача срещу Галатасарай (0:1) в Шампионската лига. Така в следващите осем седмици Ливърпул ще бъде без първия си вратар. Именно  в този период на тима предстоят няколко изключително важни мача.

          - Реклама -

          Алисон ще пропусне дербитата с Челси, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, както и с Реал Мадрид в Шампионска лига. 

          Дупката ще трябва да бъде запълнена от грузинския вратар Георги Мамардашвили, който все още не е дебютирал за Ливърпул в официален мач. 

          Бразилският национал Алисон Бекер ще отсъства от игра около два месеца след контузията, която получи във вторник в мача срещу Галатасарай (0:1) в Шампионската лига. Така в следващите осем седмици Ливърпул ще бъде без първия си вратар. Именно  в този период на тима предстоят няколко изключително важни мача.

          - Реклама -

          Алисон ще пропусне дербитата с Челси, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, както и с Реал Мадрид в Шампионска лига. 

          Дупката ще трябва да бъде запълнена от грузинския вратар Георги Мамардашвили, който все още не е дебютирал за Ливърпул в официален мач. 

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Шок: Александър Димитров върна Иван Турицов в националния отбор, без нито един играч на Черно море

          Николай Минчев -
          Селекционерът на България Александър Димитров обяви пълния списък с футболисти, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации с Турция и Испания. На 11...
          Баскетбол

          Силна последна част позволи на Реал Мадрид да се справи с Везенков и Олимпиакос

          Николай Минчев -
          Александър Везенков и Олимпиаос допуснаха първа загуба в Евролигата този сезон. Българинът и компания отстъпиха на Реал Мадрид със 77:86 в среща от втория...
          Футбол

          Руи Мота: Футболистите на Бетис играят по-бързо от нас

          Николай Минчев -
          Треньорът на Лудогорец Руи Мота призна след поражението с 0:2 от Бетис в Лига Европа, че именно малките грешки са направили разликата между двата...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions