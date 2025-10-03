Влак прегази 72-годишен мъж в Благоевград

Бързият влак София – Петрич прегази възрастен мъж в Благоевград

- Реклама -

72-годишен жител на село Мощанец загина, след като беше блъснат от бързия влак София – Петрич. Инцидентът е станал около 18:55 ч. на 2 октомври на жп линията под моста на първокласен път Е-79 в благоевградския квартал „Струмско“, съобщиха от полицията.

По случая е образувано досъдебно производство и тече разследване.