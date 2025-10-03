НА ЖИВО
          Внимание: Ограничават движението по магистрала „Хемус"

          Хемус, сняг, снегорин
          Хемус, сняг, снегорин
          Движението на всички автомобили по автомагистрала „Хемус“ в посока София е временно ограничено заради снегопочистване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

          По-рано днес, поради същата причина, беше затворен в двете посоки и проходът Петрохан по път II-81 София – Монтана.

          От АПИ напомнят, че актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на агенцията, както и на денонощния телефон 0700 130 20.

