Внимание: Ограничават движението по магистрала „Хемус“

Движението на всички автомобили по автомагистрала „Хемус“ в посока София е временно ограничено заради снегопочистване. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес, поради същата причина, беше затворен в двете посоки и проходът Петрохан по път II-81 София – Монтана.

От АПИ напомнят, че актуална информация за пътната обстановка може да бъде получена на сайта на агенцията, както и на денонощния телефон 0700 130 20.