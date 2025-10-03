Задействаха BG ALERT заради обилните снегове и в София (СНИМКА)

Заради обилния снеговалеж и натрупаната снежна покривка беше активирана BG ALERT – извънредна мярка за безопасност по подходите към Природен парк „Витоша“. Решението е взето във връзка с повишения риск от падане на дървета и клони, които представляват сериозна опасност за преминаващите автомобили и пешеходци.
Според експерти комбинацията от мокър сняг и силен вятър създава условия за тежест върху дървесната растителност, което увеличава вероятността от инциденти. Именно затова достъпът по някои от пътищата към планината е временно ограничен, за да се гарантира сигурността на гражданите.
Екипи на общината и парка извършват непрекъснат мониторинг на ситуацията, като при необходимост ще бъдат предприети допълнителни мерки за почистване и обезопасяване на трасетата. Отговорните институции напомнят, че в подобни зимни условия туристите трябва да бъдат особено внимателни и да следят за официална информация преди да тръгнат към Витоша.
Призивът към гражданите е да се въздържат от излишни пътувания в района, докато метеорологичната обстановка не се стабилизира.
Достъпът за МПС е временно ограничен, предупреждават от Столична община.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
С това ще ни управляват много скоро, под предтекст за руска атака!!! За цяла Европа говоря!!!
За нищо не става само источват пари да го закрият
деб@ и измишльотините
Ама нали рИваха за вода бе.
Метър ли е снегът?И като задействаха тази простотия,какво?
Значи малко снежец в София и пускат BG ALERT, а за потопа в Пловдив или за библейският катаклизъм случващ се в момента в Царево и Бургас – не няма нужда от BG ALERT 😂