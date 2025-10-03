Заплашиха кмета на Плевен

Кметът на Плевен Валентин Христов е получил заплаха за живота си. Това съобщи самият той пред журналисти.

- Реклама -

Заплашителен имейл е изпратен на служебната поща на общината. В него се твърди, че в личния автомобил и в близост до дома му ще бъде поставено взривно устройство. Авторът настоява Христов незабавно да „пусне водата“ и да подаде оставка.

Градоначалникът коментира, че водата е използвана като предлог, тъй като решението не зависи пряко от него, а реалната цел е да бъде принуден да напусне поста. Христов обяви, че няма намерение да подава оставка.

След заплахата незабавно са уведомени прокуратурата и полицията. На кмета е назначена полицейска охрана.