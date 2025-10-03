Земетресение на 10 км дълбочина стряска Индонезия

Тази сутрин провинция Западен Папуа в Индонезия беше разтърсена от земетресение с магнитуд 5,4 по скалата на Рихтер, съобщи Германският изследователски център за геонауки (GFZ), цитиран от „Ройтерс“.
„Трусът е регистриран на дълбочина от 10 километра“, уточняват от германския институт.
Към момента не се съобщава за пострадали хора или материални щети. Не е издадено и предупреждение за възможно цунами в засегнатия район.
