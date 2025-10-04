Александър Зверев нямаше колебания срещу германец на старта в Шанхай

Александър Зверев потегли успешно на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Третият поставен германец надви Валентен Ройер от Франция с 6-4, 6-4 за близо час и 40 минути игра.

Зверев имаше нужда от по един пробив във всяка от частите, за да преодолее коравия съперник. Ройер имаше своите шансове, но германският му опонент спаси и петте точки за пробив. Зверев завърши с 12 аса и само две двойни грешки.

За него предстои ново френско предизвикателство, този път в лицето на Артур Риндеркнек, който надви германеца на Уимбълдън по-рано през сезона.

Номер 7, 8 и 12 в схемата съответно Алекс де Минор, Лоренцо Музети и Феликс Оже-Алиасим също стартираха с победи, но аут от надпреварата е 13-ият поставен Андрей Рубльов.

Стефанос Циципас, 25-и в ранглистата, пък се отказа преди мача си с Нуно Боржеш. Португалецът ще играе по-късно днес с „щастливия губещ“ Александър Вукич.