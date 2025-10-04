НА ЖИВО
          Аманда Анисимова свали Коко Гоф от трона в Пекин

          В спор за трофея американката ще играе с Джесика Пегула или Линда Носкова

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Аманда Анисимова се класира за финала на силния тенис турнир в Пекин, Китай. В среща от полуфиналите победителката разби сънародничката си от САЩ Коко Гоф с 6-1, 6-2 за около час игра.

          Финалистката от Уимбълдън и Ю Ес Оупън Анисимова игра вдъхновено и реализира цели пет пробива, като беше напът да върже „геврек“ на шампионката от миналата година във втория сет, но в крайна сметка загуби два гейма.

          Анисимова не спечели само пет от 33 точки на първи сервис в целия двубой. Гоф на свой ред загуби цели 17 от 28-те разиграни точки на първо подаване.

          За Анисимова предстои финал срещу победителката от втория 1/2-финал, който противопоставя Джесика Пегула и Линда Носкова. 

