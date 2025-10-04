Арсенал взе лондонско дерби

Арсенал спечели с 2:0 срещу Уест Хем на „Емирейтс“ и поне временно излезе начело във Висшата лига след мач от 7-ия кръг на сезона 2025/26.

Бившият играч на „чуковете“ Деклан Райс откри резултата в 38-ата минута с красиво попадение от дистанция. Малко преди това капитанът Мартин Йодегор напусна принудително терена заради контузия, заменен от Мартин Зубименди.

След почивката Букайо Сака оформи крайното 2:0 от дузпа в 67-ата минута. Това бе неговият 100-и гол във Висшата лига – постижение, което английският национал постигна само на 24 години.

С победата Арсенал събра 16 точки и оглави временно класирането, изпреварвайки Ливърпул, който има 15 и мач по-малко. Уест Хем продължава да е в зоната на изпадащите – на 19-о място с едва 4 пункта.