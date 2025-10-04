Асен Василев: Борислав Сарафов трябва да бъде задържан

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев обвини Борислав Сарафов в незаконно разпореждане с държавни средства и настоя за неговото задържане. Изявлението беше направено пред журналисти по време на събрание на младежката структура на партията в София.

- Реклама -

„Кметът на Варна и общински съветници са задържани вече повече от два месеца заради думите на една Пламенка, че може би нещо щели да направят в неопределено бъдеще. В същото време Върховният касационен съд каза, че Сарафов от 21 юли не е изпълняващ функциите главен прокурор, но продължава да се разпорежда с над 40 млн. лв. на месец от всички наши данъци. Това е престъпление по служба и злоупотреба с власт. Ако се прилага същият аршин, трябва да го задържат, както направиха с кмета на Варна Коцев“, заяви Василев.

По думите му „мафията се е окопала“, но опитите за съпротива на гражданите и институциите ясно показват къде са „капийте на мафията“.

От формацията вече са изпратили сигнал до няколко институции. Василев посочи, че показанията на бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов са били дадени под натиск и че той е бил заплашван:

„Хора без съвест, изцяло подчинени на мафията, се подиграват с човешките съдби.“

Председателят на ПП определи битката като ключова за бъдещето на България – дали страната ще бъде „нормална и богата държава с правила“ или ще продължи да се управлява „с телефонни обаждания“.

Василев призова младите хора да бъдат активни и отправи апел за подкрепа към предстоящия протест на младите лекари във вторник:

„Това е въпрос не толкова на пари, колкото на политическа воля.“