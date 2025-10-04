Астрономи откриха планета-скитник, която поглъща шест милиарда тона газ и прах в секунда

Свободно скитаща планета поглъща газ и прах със скорост шест милиарда тона в секунда – най-интензивният темп на растеж, регистриран досега при подобен обект, съобщава „Индепендънт“.

Откритието, публикувано в списание The Astrophysical Journal Letters, е направено от астрономи в Европейската южна обсерватория (ESO) в пустинята Атакама, Чили.

Главният автор на изследването, Виктор Алмендрос-Абад, обяснява:

„Хората често мислят за планетите като за тихи и стабилни светове, но това откритие показва, че обекти с планетарна маса, свободно плаващи в космоса, могат да бъдат изключително динамични и вълнуващи.“

Обектът, известен като Cha 1107-7626, има маса между пет и десет пъти тази на Юпитер и се намира на около 630 светлинни години в съзвездието Хамелеон. Учените са установили, че темпът на акумулация – процесът, при който планетата „поглъща“ околния материал – е нестабилен.

До август 2025 г. планетата е нараствала осем пъти по-бързо в сравнение с предходните месеци.

„Това е най-силният епизод на акумулация, регистриран някога при обект с планетарна маса,“ казва Алмендрос-Абад.

Екипът използвал данни от космическия телескоп „Джеймс Уеб“, както и от европейската и канадската космическа агенция, в комбинация със спектрографа SINFONI.

Съавторът Алекс Шолц от Университета „Сейнт Андрюс“ коментира:

„Произходът на планетите-скитници остава открит въпрос: дали това са обектите с най-малка маса, образувани като звезди, или гигантски планети, изхвърлени от своите системи?“

Чрез сравнение на светлината, излъчена преди и по време на бурния растеж, учените са установили, че магнитната активност вероятно е изиграла ключова роля в процеса на поглъщане на околния материал – явление, наблюдавано досега само при звезди. Това подсказва, че дори обекти с малка маса могат да имат силни магнитни полета, способни да поддържат подобен процес.

Още една прилика със звездите е, че химичният състав на диска около планетата се е променил по време на растежа – водна пара е била засечена в този период, но не и преди него.

Астрономът Белинда Дамиън от Университета „Сейнт Андрюс“ коментира:

„Това откритие размива границата между звезди и планети и ни дава възможност да надникнем в най-ранните етапи от формирането на разюзданите планети.“

Съавторът и астроном в ESO Амелия Байо добавя: