Украйна се очертава като дронова свръхдържава и учи НАТО да се защитава от руските безпилотни летателни апарати (БПЛА), пише Atlantic Council.

Последните предполагаеми нахлувания на руски дронове в Европа са подчертали нарастващата роля на Украйна като лидер в използването на дронове във война. Някои държави, включително Дания и Полша, стартираха съвместни програми за обучение с украински инструктори, стремейки се да се поучат от опита на Киев в противодействието на дронове.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че Украйна в момента е „единственият експерт в света в операциите срещу дронове“, докато генералният секретар на НАТО Марк Рюте добави, че споделянето на знания с Киев е „решаващо“ за колективната сигурност на Европа.

Украйна активно използва дронове както на фронтовата линия, създавайки така наречената „Стена от дронове“, така и за операции в Русия, насочени към петролни рафинерии и логистични центрове, което доведе до недостиг на гориво в определени региони.

Иновативното използване на военноморски дронове промени баланса на силите в Черно море: украинските дронове пробиха руската блокада, принуждавайки руските кораби да се оттеглят в безопасни пристанища, а някои дронове дори бяха оборудвани с противовъздушни ракети за противодействие на хеликоптери.

Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валери Залужни подчерта, че иновациите и технологиите за дронове остават ключови за противодействие на руската агресия. „Украйна компенсира относителната си липса на ресурси чрез внедряване на военни иновации“, отбеляза той.

Много страни от НАТО вече са започнали сътрудничество с Украйна: Великобритания подготвя масово производство на дронове-прехващачи, а Румъния планира съвместно производство за вътрешна употреба и износ за съюзници. Украинска делегация провежда разговори със САЩ тази седмица за обмен на боен опит и технологии.

Анализаторите отбелязват, че нахлуването на Русия бележи първата в света война с пълномащабно използване на дронове, а уникалният опит на Украйна я прави ключов партньор на НАТО и незаменим съюзник в защитата на Европа от съвременните заплахи.