Atlantic Council: Украйна става дронова свръхдържава, учи НАТО да се защитава от рускита БПЛА

      събота, 04.10.25
          Война

          Atlantic Council: Украйна става дронова свръхдържава, учи НАТО да се защитава от рuskita БПЛА

          Руски дронове
          Руски дронове
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украйна се очертава като дронова свръхдържава и учи НАТО да се защитава от руските безпилотни летателни апарати (БПЛА), пише Atlantic Council.

          Последните предполагаеми нахлувания на руски дронове в Европа са подчертали нарастващата роля на Украйна като лидер в използването на дронове във война. Някои държави, включително Дания и Полша, стартираха съвместни програми за обучение с украински инструктори, стремейки се да се поучат от опита на Киев в противодействието на дронове.

          Датският премиер Мете Фредериксен заяви, че Украйна в момента е „единственият експерт в света в операциите срещу дронове“, докато генералният секретар на НАТО Марк Рюте добави, че споделянето на знания с Киев е „решаващо“ за колективната сигурност на Европа.

          Украйна активно използва дронове както на фронтовата линия, създавайки така наречената „Стена от дронове“, така и за операции в Русия, насочени към петролни рафинерии и логистични центрове, което доведе до недостиг на гориво в определени региони.

          Иновативното използване на военноморски дронове промени баланса на силите в Черно море: украинските дронове пробиха руската блокада, принуждавайки руските кораби да се оттеглят в безопасни пристанища, а някои дронове дори бяха оборудвани с противовъздушни ракети за противодействие на хеликоптери.

          Бившият главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна Валери Залужни подчерта, че иновациите и технологиите за дронове остават ключови за противодействие на руската агресия. „Украйна компенсира относителната си липса на ресурси чрез внедряване на военни иновации“, отбеляза той.

          Много страни от НАТО вече са започнали сътрудничество с Украйна: Великобритания подготвя масово производство на дронове-прехващачи, а Румъния планира съвместно производство за вътрешна употреба и износ за съюзници. Украинска делегация провежда разговори със САЩ тази седмица за обмен на боен опит и технологии.

          Анализаторите отбелязват, че нахлуването на Русия бележи първата в света война с пълномащабно използване на дронове, а уникалният опит на Украйна я прави ключов партньор на НАТО и незаменим съюзник в защитата на Европа от съвременните заплахи.

          38 КОМЕНТАРА

          2. БРЕХ ЧЕСА ХИТРИ ТИЯ УКРАИНЦИ… НЕСТИГА ЧЕ ЕВРОПА ИМ ПЛАЩА МАСРАФА АМИ ЩЕ УЧАТ ЕВРОПА КАК ДА ЛОВЯТ УКРАИНСКИТЕ ДРОНОВЕ КОИТО ИМ ПРАЩАТ !!@!!
            КОЙ НЕЕ ГЛЕДАЛ СВТЕЩИТЕ РУСКИ ДРОНОВЕ НАД ДАНИЯ ???
            ААА НЯКОЙ ЩЕ ОБЯСНИЛИ НА ДАТЧАНИТЕ …
            ЗАЩО РУСКИТЕ ДРОНОВЕТЕ СВТЯТ И ВСИЧКИ ГИ ВИЖДАТ НАД ДАНИЯ БЕЗ ДА ИМА ПОРАЖЕНИЯ,
            ААА НАД УКРАЙНА ЛЕТЯТ БЕЗ СЕЕТЛИНИ И МЛАТЯТ ИНФРАСТРУКТУРАТА НА ДАСКАЛИТЕ ДЕТО ЩЕ УЧАТ КАК СЕ ЛОВЯТ РУСКИТЕ ДРОНОВЕ ???

          4. Raycho Peev слушай ме внимателно капут недоклатен! Ще ходя където си искам! А ти отивай на майка си в путката ако искаш!

          5. Либералите са тъпи и уплашени.Никога няма да признаят че загубиха воината.По лесно им е да говорят лъжи по цял ден

          6. Raycho Peev А ти злобно същество, защо си останал тук, а не си в Украйна, а?! Такива сте най интересни, кой ви е дал право да пращате който и са е, където и да е, а?!

          15. Глупости !
            Украйна не знае как да се защити, а още по-малко да упражнява респект към другите!

          17. Света е толкова голям,случват се куп неща,а бг мисир нюз 24 ч в денонощието бълват идиотщини за …..свръхдържавата.
            Колко е свръх и колко държава ,няма и смисъл да се обсъжда .

          18. Нацистите от Украйна ще убочават нацистите от Германия и Европа. Боже,защо светът е вампирасал?

            • Свилен Петров Ха, ха. От къде ли е тази кръвожадност в путинофилите. Милион убити, заради амбициите на Путин да завладее съседна държава и искате и още и още. Поне за убитите половин млн. руснаци ние ви ли пука.

              • Ганчо Петров Всеки друг очаквах,но не Ганьо да ме пита каквото и да било. Ганьо Путин не превзема а освобождава. Ама то си оставаш Ганьо.

              • Свилен Петров Не съм очаквал друго освен заяждене с името ми, от един настоящий путинофил малоумник. Готов сте и България да освободи, нали.

              • Ганчо Петров Позна,винаги има и трети път. С хляб и сол ще го посрещнем бе. Ей така да те яд. Слава Русия. САЩ да го духа.

            • Свилен Петров , трябва да идеш да те „обочават“ на български език в някое начално училище – втори клас.

            • Свилен Петров Светът си е добре рашистката КОЧИНА е вампирясала сърди се на ПИЯНДУРСКИТЕ МУЖИЦИ …ЕМПЕРИЯТА трябва да бъде изрината !

