България втора в ЕС по ръст на цените на имотите

През второто тримесечие на 2025 г. България заема второ място в Европейския съюз по годишен ръст на цените на жилищата, показват последните данни на Евростат.
Основни данни
Цените на жилищата в България са се увеличили с 15,5% спрямо същия период на 2024 г.
Португалия е единствената държава с по-голям ръст – 17,2%,
а Унгария заема третото място с 15,1%.
Финландия е единствената страна в ЕС, в която цените са намалели – със 1,3%.
Сравнение с предишни периоди
В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1%.
В последното тримесечие на 2024 г. страната дори беше на първо място в ЕС – с 18,3% годишен ръст.
Средни стойности за ЕС
В еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база.
За целия ЕС ръстът е 5,4%.
Тримесечна промяна (Q2 2025 спрямо Q1 2025)
В еврозоната цените са се повишили с 1,7%, а в ЕС – с 1,6%.
България отчита повишение от 3,8%, което ѝ отрежда пето място в класацията по тримесечен ръст.
Най-силно нарастване на тримесечна база има в:
Португалия – 4,7%,
Люксембург – 4,5%,
Хърватия – 4,4%.
Франция и Белгия са единствените страни с лек спад – съответно –0,2% и –0,1%.
Цени на наемите
Наемите в ЕС също се покачват, но по-бавно:
+3,2% на годишна база,
+0,7% спрямо предходното тримесечие.
За сравнение, цените на жилищата са се увеличили съответно с 5,4% и 1,6%.
Дългосрочна тенденция (2010 – 2025)
От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г.:
Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 60,5%,
Наемите – с 28,8%.
Нарастването на наемите е равномерно, докато при жилищата има силни колебания – бърз ръст след 2015 г., леко застой в края на 2022 г. и нов подем, продължаващ вече шесто поредно тримесечие.
България в дългосрочен план
Спрямо 2010 г. цените на жилищата в България са се увеличили със 133%, което я нарежда сред страните с най-голямо поскъпване в ЕС.
Жилищата са поскъпнали над два пъти в общо 10 държави от ЕС.
Най-големи ръстове:
Унгария – 277%,
Естония – 250%.
Изключения:
Италия – спад на цените на жилищата с 1% спрямо 2010 г.,
Гърция – единствената страна с намаление на наемите (–9%).
Или обобщено: Българският жилищен пазар продължава да е сред най-динамичните в Европа, с устойчиво високи темпове на поскъпване през последните години, както на годишна, така и на тримесечна база.