НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 04.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          България втора в ЕС по ръст на цените на имотите

          0
          25
          София Витоша
          София Витоша
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          През второто тримесечие на 2025 г. България заема второ място в Европейския съюз по годишен ръст на цените на жилищата, показват последните данни на Евростат.

          - Реклама -

          Основни данни

          Цените на жилищата в България са се увеличили с 15,5% спрямо същия период на 2024 г.

          Португалия е единствената държава с по-голям ръст – 17,2%,

          а Унгария заема третото място с 15,1%.

          Финландия е единствената страна в ЕС, в която цените са намалели – със 1,3%.

          Сравнение с предишни периоди

          В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1%.

          В последното тримесечие на 2024 г. страната дори беше на първо място в ЕС – с 18,3% годишен ръст.

          Средни стойности за ЕС

          В еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база.

          За целия ЕС ръстът е 5,4%.

          Тримесечна промяна (Q2 2025 спрямо Q1 2025)

          В еврозоната цените са се повишили с 1,7%, а в ЕС – с 1,6%.

          България отчита повишение от 3,8%, което ѝ отрежда пето място в класацията по тримесечен ръст.

          Най-силно нарастване на тримесечна база има в:

          Португалия – 4,7%,

          Люксембург – 4,5%,

          Хърватия – 4,4%.

          Франция и Белгия са единствените страни с лек спад – съответно –0,2% и –0,1%.

          Цени на наемите

          Наемите в ЕС също се покачват, но по-бавно:

          +3,2% на годишна база,

          +0,7% спрямо предходното тримесечие.

          За сравнение, цените на жилищата са се увеличили съответно с 5,4% и 1,6%.

          Дългосрочна тенденция (2010 – 2025)

          От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г.:

          Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 60,5%,

          Наемите – с 28,8%.

          Нарастването на наемите е равномерно, докато при жилищата има силни колебания – бърз ръст след 2015 г., леко застой в края на 2022 г. и нов подем, продължаващ вече шесто поредно тримесечие.

          България в дългосрочен план

          Спрямо 2010 г. цените на жилищата в България са се увеличили със 133%, което я нарежда сред страните с най-голямо поскъпване в ЕС.

          Жилищата са поскъпнали над два пъти в общо 10 държави от ЕС.

          Най-големи ръстове:

          Унгария – 277%,

          Естония – 250%.

          Изключения:

          Италия – спад на цените на жилищата с 1% спрямо 2010 г.,

          Гърция – единствената страна с намаление на наемите (–9%).

          Или обобщено: Българският жилищен пазар продължава да е сред най-динамичните в Европа, с устойчиво високи темпове на поскъпване през последните години, както на годишна, така и на тримесечна база.

          През второто тримесечие на 2025 г. България заема второ място в Европейския съюз по годишен ръст на цените на жилищата, показват последните данни на Евростат.

          - Реклама -

          Основни данни

          Цените на жилищата в България са се увеличили с 15,5% спрямо същия период на 2024 г.

          Португалия е единствената държава с по-голям ръст – 17,2%,

          а Унгария заема третото място с 15,1%.

          Финландия е единствената страна в ЕС, в която цените са намалели – със 1,3%.

          Сравнение с предишни периоди

          В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1%.

          В последното тримесечие на 2024 г. страната дори беше на първо място в ЕС – с 18,3% годишен ръст.

          Средни стойности за ЕС

          В еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база.

          За целия ЕС ръстът е 5,4%.

          Тримесечна промяна (Q2 2025 спрямо Q1 2025)

          В еврозоната цените са се повишили с 1,7%, а в ЕС – с 1,6%.

          България отчита повишение от 3,8%, което ѝ отрежда пето място в класацията по тримесечен ръст.

          Най-силно нарастване на тримесечна база има в:

          Португалия – 4,7%,

          Люксембург – 4,5%,

          Хърватия – 4,4%.

          Франция и Белгия са единствените страни с лек спад – съответно –0,2% и –0,1%.

          Цени на наемите

          Наемите в ЕС също се покачват, но по-бавно:

          +3,2% на годишна база,

          +0,7% спрямо предходното тримесечие.

          За сравнение, цените на жилищата са се увеличили съответно с 5,4% и 1,6%.

          Дългосрочна тенденция (2010 – 2025)

          От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г.:

          Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 60,5%,

          Наемите – с 28,8%.

          Нарастването на наемите е равномерно, докато при жилищата има силни колебания – бърз ръст след 2015 г., леко застой в края на 2022 г. и нов подем, продължаващ вече шесто поредно тримесечие.

          България в дългосрочен план

          Спрямо 2010 г. цените на жилищата в България са се увеличили със 133%, което я нарежда сред страните с най-голямо поскъпване в ЕС.

          Жилищата са поскъпнали над два пъти в общо 10 държави от ЕС.

          Най-големи ръстове:

          Унгария – 277%,

          Естония – 250%.

          Изключения:

          Италия – спад на цените на жилищата с 1% спрямо 2010 г.,

          Гърция – единствената страна с намаление на наемите (–9%).

          Или обобщено: Българският жилищен пазар продължава да е сред най-динамичните в Европа, с устойчиво високи темпове на поскъпване през последните години, както на годишна, така и на тримесечна база.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Проходът „Петрохан“ е отворен

          Камелия Григорова -
          Обстановката в Монтанско постепенно се нормализира – всички населени места вече имат електрозахранване, а пътищата се разчистват от паднали дървета и клони. След близо 30...
          Инциденти

          Лидерът на „Величие“ в Бургас призова Динко от Ямбол на дуел, отлепил стикерите на катастрофиралия Макларън

          Иван Христов -
          Драмата около катастрофиралия Макларън, облепен със стикери с ликовете на Бойко Борисов и Делян Пеевски, придоби неочаквано продължение. След произшествието на пътя между Ямбол...
          Политика

          Как и защо изчезна интервю на Васил Терзиев от ефира на БНТ?

          Камелия Григорова -
          Скандал за малко не избухна около интервюто на кмета на София Васил Терзиев в предаването „Денят започва с Георги Любенов“, след като записът му...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions