България втора в ЕС по ръст на цените на имотите

През второто тримесечие на 2025 г. България заема второ място в Европейския съюз по годишен ръст на цените на жилищата, показват последните данни на Евростат.

Основни данни

Цените на жилищата в България са се увеличили с 15,5% спрямо същия период на 2024 г.

Португалия е единствената държава с по-голям ръст – 17,2%,

а Унгария заема третото място с 15,1%.

Финландия е единствената страна в ЕС, в която цените са намалели – със 1,3%.

Сравнение с предишни периоди

В първото тримесечие на 2025 г. България беше на трето място с ръст от 15,1%.

В последното тримесечие на 2024 г. страната дори беше на първо място в ЕС – с 18,3% годишен ръст.

Средни стойности за ЕС

В еврозоната цените на жилищата са се увеличили с 5,1% на годишна база.

За целия ЕС ръстът е 5,4%.

Тримесечна промяна (Q2 2025 спрямо Q1 2025)

В еврозоната цените са се повишили с 1,7%, а в ЕС – с 1,6%.

България отчита повишение от 3,8%, което ѝ отрежда пето място в класацията по тримесечен ръст.

Най-силно нарастване на тримесечна база има в:

Португалия – 4,7%,

Люксембург – 4,5%,

Хърватия – 4,4%.

Франция и Белгия са единствените страни с лек спад – съответно –0,2% и –0,1%.

Цени на наемите

Наемите в ЕС също се покачват, но по-бавно:

+3,2% на годишна база,

+0,7% спрямо предходното тримесечие.

За сравнение, цените на жилищата са се увеличили съответно с 5,4% и 1,6%.

Дългосрочна тенденция (2010 – 2025)

От 2010 г. до второто тримесечие на 2025 г.:

Цените на жилищата в ЕС са се повишили с 60,5%,

Наемите – с 28,8%.

Нарастването на наемите е равномерно, докато при жилищата има силни колебания – бърз ръст след 2015 г., леко застой в края на 2022 г. и нов подем, продължаващ вече шесто поредно тримесечие.

България в дългосрочен план

Спрямо 2010 г. цените на жилищата в България са се увеличили със 133%, което я нарежда сред страните с най-голямо поскъпване в ЕС.

Жилищата са поскъпнали над два пъти в общо 10 държави от ЕС.

Най-големи ръстове:

Унгария – 277%,

Естония – 250%.

Изключения:

Италия – спад на цените на жилищата с 1% спрямо 2010 г.,

Гърция – единствената страна с намаление на наемите (–9%).

Или обобщено: Българският жилищен пазар продължава да е сред най-динамичните в Европа, с устойчиво високи темпове на поскъпване през последните години, както на годишна, така и на тримесечна база.