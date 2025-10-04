БЧК и армията се включват в помощ за пострадалите в Елените

Започват повторни огледи на целия район около курортното селище „Елените“, опустошено от наводнение. След това конструктори ще инспектират сградите, тъй като част от тях са компрометирани, съобщиха от кризисния щаб в Свети Влас.

Областният управител на Бургас Владимир Крумов е поискал допълнителни сили и техника от Министерството на отбраната. На терен вече работят пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното „Отбрана и сигурност“ към община Несебър и доброволци. Те осигуряват пожарна безопасност, охрана на района и подпомагат спасителните дейности.

Мобилизирани са багери и самосвали за разчистване на кал, клони и строителни материали. След приключване на тези дейности комисията към общината ще започне описването на щетите. Евакуираните хора ще бъдат върнати по домовете си едва когато сградите бъдат обявени за безопасни.

Кметът на Несебър Николай Димитров заяви, че предстоят проверки на РДНСК за нерегламентирано строителство и подчерта, че шахтите и отводнителните канали в района са били почистени. На въпрос на БНТ дали са били почистени деретата край „Елените“ след предупрежденията за лошо време, той отговори:

„Ние длъжни ли сме да знаем кога ще има бедствие?“

БЧК и община Несебър са осигурили храна, одеяла и принадлежности от първа необходимост, а днес ще бъдат раздадени и сухи пакети. Евакуираните са настанени в хотелски комплекси и в кметството на Свети Влас.

По данни на бургаската пожарна едно семейство е отказало да напусне дома си в „Елените“, но впоследствие е потърсило храна.

„Екипите ще направят всичко възможно да стигнат до тях и да ги убедят да се евакуират“, заяви директорът на службата комисар Николай Николаев.