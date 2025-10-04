НА ЖИВО
      събота, 04.10.25
          Близките на 6-годишния Ангел, починал след лечение на зъби, отново на протест в Пловдив

          Снимка: БГНЕС
          Шест месеца след смъртта на 6-годишния Ангел, починал след стоматологична интервенция в частна клиника в Пловдив, близките му отново излязоха на протест.

          С обвинение за трагичния случай е анестезиологът, който остава на свобода срещу парична гаранция от 3000 лева. Родителите настояват той да бъде задържан, както и клиниката, в която се е случил инцидентът, да бъде затворена.

          По данни на прокуратурата досъдебното производство е във финална фаза. Очаква се резултатът от комплексната съдебномедицинска експертиза, след което прокурорът ще се произнесе по случая.

          Майката на момчето – Магдалена Райчева – заяви пред bTV:

          „Този анестезиолог за мен трябва да бъде съден за умишлено убийство, защото с ясното съзнание е сложил пет пъти по-голямо количество на детето ми и си тръгна, знаейки какво е направил.“

          Смъртта на Ангел продължава да предизвиква обществено напрежение и протести на близки и съпричастни граждани, които настояват за справедлив процес и по-строг контрол върху медицинските практики.

