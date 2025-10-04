Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг не се победиха в мач от шестия кръг на Бундеслигата, като двубоят на „Сигнал Идуна Парк“ завърши 1:1. И двете попадения паднаха през първото полувреме, като Кристоф Баумгартнер даде аванс на „червените бикове“ в 7-ата минута, преди Ян Коуто да изравни 16 минути след това.

- Реклама -

„Жълто-черните“ са втори с 14 точки, докато тимът от Лайпциг е трети с 13. След паузата за националните отбори Борусия гостува на Байерн Мюнхен, а „червените бикове“ приемат Хамбургер.

В седмата минута РБ Лайпциг поведе в резултата след хубава комбинация, завършена от Кристоф Баумгартнер с удар в десния ъгъл.

„Жълто-черните“ изравниха 16 минути по-късно. Серу Гираси подаде към Ян Коуто, който се разписа с изпълнение в долния ляв ъгъл.

Попадение на гостите в 30-ата минута, дело на бившия нападател на Гьозтепе Ромуло, не бе признато заради засада.

Шест минути след началото на второто полувреме Гираси стреля от границата на пеналтерията, но Петер Гулачи се намеси.

Баумгартнер можеше да вкара втория си гол в мача в 76-ата минута. Той се опита да реализира с удар от границата на наказателното поле, но опитът му премина покрай левия страничен стълб.

Джоб Белингам и Рами Бенсебаини можеха да донесат трите точки за Борусия до края на двубоя, но не успяха да се разпишат.