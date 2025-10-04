НА ЖИВО
      събота, 04.10.25
          Бунт в Долни Богров: Стотици застанаха зад отец Янко

          Снимка: БГНЕС
          Жителите на столичния квартал Долни Богров излязоха на протест срещу смяната на своя дългогодишен духовен водач отец Янко Китанов. Хората влязоха в църквата „Свети Теодор Стратилат“, настояха за неговото незабавно връщане и предупредиха, че в противен случай ще блокират ключови пътни артерии на София, предаде репортер на БГНЕС.

          Отец Янко е служил на местната общност повече от 40 години – кръщавал е деца, венчавал младоженци и изпращал починали. През 2005 г., след голямото наводнение, именно той организира възстановяването на разрушения манастир „Свети Апостоли Петър и Павел“.

          Според протестиращите духовникът е отстранен без обяснение и без да бъде питана енорията. На негово място е назначен нов свещеник, когото местните определят като „нежелан и непознат“ и твърдят, че в предишната му енория е бил изгонен.

          „Отец Янко е наш духовен баща и съсед, винаги е бил до хората. Благодарение на него възстановихме манастира и черквата. Никога не е връщал никого, а на бедните е помагал безвъзмездно“, каза Анжела Кръстанова.

          „Няма да го изоставим. Ако не ни чуят, следва гражданско неподчинение – ще затворим магистралата и пътя за манастирчето“, заяви Иван Асенов.

          Антон Божилов също разказа, че дължи живота си на свещеника:

          „Ако не ми беше помогнал преди 20 години, днес нямаше да съм жив.“

          Недоволството ескалира, след като жителите поискаха обяснение от новия свещеник за събраните пари за икони и за даренията от манастира, но не получиха отговор.

          Протестиращите призоваха Светия Синод да се намеси. Ако това не се случи, те са готови на крайни действия.

