      неделя, 05.10.25
          Бурята Ейми връхлетя Северна Франция с ветрове до 131 км/ч и причини две жертви

          Снимка: BreizhPixelWeb / Shutterstock
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Части от Северна Франция обявиха оранжев код за тревога заради силните ветрове на бурята Ейми, която вече е отнела два живота в страната, съобщава АФП.

          Бурята се движи над Британските острови, предизвиквайки мощни пориви на вятъра в департаментите край брега на Ламанша и във вътрешността на Северна Франция.

          „Северното крайбрежие на Франция регистрира най-силните ветрове от началото на седмицата,“ съобщават метеорологичните служби.

          Поривите достигат 131 км/ч по крайбрежието и до 110 км/ч във вътрешните райони.

          Около 5000 домакинства в Нормандия останаха без електричество, като броят им спадна до 2000 до обяд на 4 октомври, но по-късно през деня бяха регистрирани нови прекъсвания.

          В Хервили, в региона Сом, силни и „въртящи се“ ветрове откъснаха почти целия покрив на къща, без да причинят наранявания, уточни префектурата на департамента.

          Регионалните власти в О-де-Франс наложиха ограничение на скоростта по магистралите и националните пътища до 20:00 часа на 4 октомври.

          „Призоваваме шофьорите да бъдат изключително внимателни, особено в районите близо до морето,“ посочиха местните власти.

          Бурята Ейми вече взе жертва и в Ирландия, където на 3 октомври уби един човек, предизвика масови прекъсвания на електрозахранването, отменени полети, затворени училища и локални наводнения.

