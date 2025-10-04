DeepState: ВСУ са изхвърлили руската армия от четири населени места в Днепропетровска област

Украинският ресурс DeepState съобщава, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изхвърлили окончателно руската армия от населените места Сосновка, Новоселка, Сичневое и Хорошее в Днепропетровска област.

- Реклама -

В същото време, според информацията на анализаторите, руските войски напреднали южно от Сосновка.