      събота, 04.10.25
          DeepState: ВСУ са изхвърлили руската армия от четири населени места в Днепропетровска област

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Украинският ресурс DeepState съобщава, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са изхвърлили окончателно руската армия от населените места Сосновка, Новоселка, Сичневое и Хорошее в Днепропетровска област.

          В същото време, според информацията на анализаторите, руските войски напреднали южно от Сосновка.

          Война

          Русия удари пътнически влак за Киев в Сумска област

          Иван Христов -
          Руски удар с дрон повреди жп гарата в Шостка, Сумска област, като порази и пътнически влак, пътуващ за Киев, съобщава УНН. Дмитро Григоров, началник на...
          Война

          Atlantic Council: Украйна става дронова свръхдържава, учи НАТО да се защитава от рускита БПЛА

          Иван Христов -
          Украйна се очертава като дронова свръхдържава и учи НАТО да се защитава от руските безпилотни летателни апарати (БПЛА), пише Atlantic Council. Последните предполагаеми нахлувания на...
          Война

          Русия громи енергийната инфраструктура на Украйна с мощни удари преди началото на зимата

          Иван Христов -
          Последните няколко дни бяха тежки за инфраструктурата на северните райони на Украйна. Руските войски удариха енергийни и железопътни съоръжения, причинявайки прекъсвания на електрозахранването в...

          49 КОМЕНТАРА

          16. Не сте добре да пишете такива огромни глупости.Никой освен болните еврол…..и няма да повярва.

          22. Ако през октомври 25-та още се позовавате на диипстейт, шейм он ъоу е работата… Тия момчета стоят всичките с дуло до челото, метафорично казано… Откак няколко от тях бяха скоропостижно пратени към фронта там съвсем за запразнили.
            #ДаБългария #ДемократичнаБългария #войнолюбци

          23. То това вече сме го гледали с „украинското настъпване „Настъпват па влизат сами в чувала.

          24. Бързо въпросче украйнския ресурс с име deep state, има ли общо с Deep state зад океана,щото там я громят,а и тя лъжеше много

              • Nikolay Petrov хади бе…вярвайте,ако разбирате смисъла на deep state, сиреч сами си признават кои са

              • Lili Dimitrova бееее.
                Какво значение има кои са?
                Не лъжат.
                Ако знаете някоя тяхна лъжа, напишете. Или млъкнете.

              • Nikolay Petrov да млъкне ще казваш на жена си у вас.deep state, значи дълбока държава но тъй като и за нея не си чувал,аз няма да те ограмотявам.Чети си ги вярвай им и ще бъдеш шокиран от това което идва,защото нито за QFS си чувал,нито за EBS..и вместо да се правиш на простак,търси и чети

          29. Не само изхвърлили, но и окончателно! 😃 😃 Добре ни забавлявате с подобни „новини“, поне това не може да ви се отрече.

              • Alexander Mihailov да, добре, само че отдавна трябва да сме се научили да гледаме действията, не думите. А действията говорят съвсем друго. Нищо де, чакаме “стратегическото поражение” на Русия. 🤣

              • Пламен Богданов ние действията добре ги виждаме! За повече от три години картонената армия на Пукин не е превзела нито един украински областен град! 🤣😆🤣

              • Alexander Mihailov добре, супер, тихо сега да чакаме поредния контранаступ и парада на укра-уберсолдатите на Червения площад. 🙂

              • Пламен Богданов славната клошарска армия на Пукин остана без черноморски флот, без стратегическа авиация, без танкове и без армия! 🤣

              • Alexander Mihailov и въпреки това, пак напредва! Значи се връщаме на първи урок – да гледаме действията, не думичките. Успех! И Наздраве! 😆

              • Пламен Богданов ние добре видяхме как напредва! Над 1 млн солдата са при Кобзон! Цял свят се смее на колхозниците! 🤣😆🤣

              • Alexander Mihailov как 1 не са ли 3 милиона 🤭 ех жалки укропитеци вярвате на всичко скалъпено

          31. Аха…и вече са пред стените на Кремъл… Мокрите сънища водят само до смрадливи чаршафи 🤣🤣🤣

          33. Блатните диваци още се мотат на пограничните села 😄 Най-силната армия в света казват …😄🤡🇺🇦

